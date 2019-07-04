"Я наслушалась столько сказок": Пенелопа Крус поведала об ошибке после родов

Новости шоу бизнеса: 45-летняя Пенелопа Крус рассказала, что была неопытной после первых родов.

Именно из-за этого, по словам актрисы, она и совершила жизненную ошибку.

Испанская звезда привлекает к своей персоне очень много внимания, поэтому личную жизнь предпочитает держать втайне. Тем не менее, во время саммита, посвященного женскому здоровью, Крус разоткровенничалась.

Организатор мероприятия, Гвинет Пэлтроу, собрала известных женщин и побеседовала с ними о личных проблемах. Разговор Гвинет и Пенелопы пошел о материнстве и об изменениях в жизни после рождения детей.

View this post on Instagram @lancomeofficial @tatlermagazine @donatella_versace @luigiandiango A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) on Jun 26, 2019 at 2:26am PDT

Крус призналась, что во время первой беременности была неподготовленной и совершила ошибку. "Я наслушалась столько сказок и насмотрелась столько фильмов о материнстве. Поэтому в первый и во второй раз, когда я покидала больницу после родов, я была абсолютно разным человеком", - приводит Hola! слова Пенелопы.