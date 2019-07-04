Скачать
Четверг, 04.07.2019
Суд обязал провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
Суд обязал провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
Климкин назвал вмешательством в выборы созыв Россией Совбеза ООН
Климкин назвал вмешательством в выборы созыв Россией Совбеза ООН
Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
Миранда Керр о своей семейной жизни: "Наслаждаемся простыми вещами"
Миранда Керр о своей семейной жизни: "Наслаждаемся простыми вещами"

"Я наслушалась столько сказок": Пенелопа Крус поведала об ошибке после родов

"Я наслушалась столько сказок": Пенелопа Крус поведала об ошибке после родов
18:26 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса: 45-летняя Пенелопа Крус рассказала, что была неопытной после первых родов.

Именно из-за этого, по словам актрисы, она и совершила жизненную ошибку.

Испанская звезда привлекает к своей персоне очень много внимания, поэтому личную жизнь предпочитает держать втайне. Тем не менее, во время саммита, посвященного женскому здоровью, Крус разоткровенничалась.

Организатор мероприятия, Гвинет Пэлтроу, собрала известных женщин и побеседовала с ними о личных проблемах. Разговор Гвинет и Пенелопы пошел о материнстве и об изменениях в жизни после рождения детей.

 
 
 
View this post on Instagram

@lancomeofficial @tatlermagazine @donatella_versace @luigiandiango

A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) on

Меган Маркл запрещает американским родственникам видеться с ее сыном

Крус призналась, что во время первой беременности была неподготовленной и совершила ошибку. "Я наслушалась столько сказок и насмотрелась столько фильмов о материнстве. Поэтому в первый и во второй раз, когда я покидала больницу после родов, я была абсолютно разным человеком", - приводит Hola! слова Пенелопы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роды, Ошибка, Пенелопа Крус, Материнство, Голливудская актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день
02 Гороскоп на сегодня, 4 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу
04 Эксперты назвали неожиданный напиток, который поможет справиться с жарой
05 Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В новую Раду согласно опросам проходят 5 политических сил
В новую Раду согласно опросам проходят 5 политических сил
США отмечают День независимости - уже 243-й по счету
США отмечают День независимости - уже 243-й по счету
Турчинов выступил против легализации марихуаны
Турчинов выступил против легализации марихуаны
Водная тюрьма: 4 июля - Международный день дельфинов-пленников
Водная тюрьма: 4 июля - Международный день дельфинов-пленников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь