Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: почему не приедет Серена Уильямс

Новости шоу бизнеса: 6 июля в часовне на территории Виндзорского замка сын герцогов Сассекских будет крещен архиепископом Кентерберийским.

Букингемский дворец сообщил, родители Арчи пожелали не разглашать имена крестных. Но СМИ пишут, что Меган Маркл и принц Гарри уже определились с крестными родителями для малыша Арчи Харрисона.

Главными претендентами стали теннисистка Серена Уильямс и еще одна подруга герцогини Джессика Малруни. Крестными отцами, больше всего, будут Марк Дайер и друг Маркус Андерсон, который и познакомил будущих супругов.

Общаясь с журналистами на Уимблдоне, одна из претенденток, теннисистка Серена Уильямс, опровергла эту информацию, сказав, что не сможет появиться на церемонии.

"Я в эту субботу работаю. Она (Меган Маркл) все понимает", – сообщила теннисистка.

Между тем, сама Меган нашла время посетить игру с участием Серены на Уимблдоне. Герцогиня Сассекская сидела на простых местах болельщиков, а не в королевской ложе.