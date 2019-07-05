Появилось архивное видео с Бэнкси: в Сети считают, что это солист Massive Attack (Видео)

Новости шоу бизнеса: В сети появилась запись интервью с таинственным уличным художником Бэнкси 16-летней давности.

Видео вновь оживило слухи, что Бэнкси – это солист группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

Видео обнародовал британский телеканал ITV News. Случайно наткнулся на него репортер Роберт Мерфи, когда искал информацию о художнике, передает TJournal.

На видео изображен мужчина, который закрывает лицо кепкой и футболкой таким образом, что видны только глаза, брови и лоб.

"Я в маске, потому что нельзя рисовать граффити публично. Эти вещи несовместимы", – сказал тогда Бэнкси.

Журналист Хейг Гордон, который записывал интервью перед первой большой выставкой Бэнкси Turf War в июле 2003 года, рассказал, что он видел лицо Бэнкси.

"Да, я видел его лицо. Единственная проблема – я не помню, как оно выглядит", – отметил он.

Среди прочего, на видео художник в маске работает над рисунком черного насекомого и дорисовывает граффити с ребенком, который составляет из кубиков фразу Kill More.

В ITV News убеждены, что это работы Бэнкси. А вот Мерфи, который наткнулся на интервью, считает, что нельзя утверждать, что это действительно Бэнкси. По его мнению, на записи молодой графист, которого пригласили на официальную выставку Бэнкси, но это не он.

Гордон отметил, что его собеседник был "расслабленный, любезный и внимательный". Однако признался, что не может с уверенностью сказать, что его собеседником был именно Бэнкси.

Издатель нескольких книг о загадочном художние Ричард Джонс сказал, что ролик "действительно необычный" и "очень, очень редкий".

А вот представители художника сказали, что все это глупости и им постоянно присылают подобные записи. От других комментариев отказались.

Между тем в соцсетях уже возобновили теорию, что под маской Бэнкси скрывается солист Massive Attack Роберт Дель Ная. Аргументы за эту версию собирают уже не первый год. Да, в 2016-м издание Time провело целое расследование и выяснило, что работы Бэнкси появляются в городах выступлений группы. А в 2017-м британский диджей и товарищ Дель Ная Goldie в интервью назвал Бэнкси Робертом.

Что известно о Бэнкси?

Работы всемирноизвестного уличного художника всегда обращаются к разным политическим и социальным темам. Стрит-арт Бэнкси стал отражением современной эпохи. Художник высмеивает общество потребителей, которое зациклено на покупке ненужного хлама. Работы Бэнкси на злободневные темы вызывают возмущение со стороны борцов за чистоту городских стен, а иногда их даже выламывают с фасадов зданий.

Имя бристольского художника постоянно появляется на первых страницах газет, но он до сих пор сохраняет анонимность и скрывается от полиции. Поэтому его работы, как правило, рождаются поздно ночью.

Работы Бэнкси безумно дорогие. И для чего борцу с потреблением столько денег? Он жертвует их на благотворительность. Андеграунд-художник неоднократно оказывал помощь благотворительным организациям.

В октябре 2018-го весь мир обсуждал картину Бэнкси "Девушка с шариком". Ее продали на аукционе Sotheby's за 1 миллион фунтов. Но как только ведущий аукциона стукнул молотком и объявил о продаже – картина начала сама себя разрезать на тоненькие полоски. Оказалось, что в картину, которую художник написал еще 13 лет назад, был вмонтирован шредер.