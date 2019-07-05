Скачать
Пятница, 05.07.2019
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Совет судей избрал Монича на должность председателя
Совет судей избрал Монича на должность председателя
Впервые сразу две украинки выступят в четвертом раунде Уимблдона
Впервые сразу две украинки выступят в четвертом раунде Уимблдона
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией

Появилось архивное видео с Бэнкси: в Сети считают, что это солист Massive Attack (Видео)

Появилось архивное видео с Бэнкси: в Сети считают, что это солист Massive Attack (Видео)
22:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: В сети появилась запись интервью с таинственным уличным художником Бэнкси 16-летней давности.

Видео вновь оживило слухи, что Бэнкси – это солист группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

Видео обнародовал британский телеканал ITV News. Случайно наткнулся на него репортер Роберт Мерфи, когда искал информацию о художнике, передает TJournal.

На видео изображен мужчина, который закрывает лицо кепкой и футболкой таким образом, что видны только глаза, брови и лоб.

"Я в маске, потому что нельзя рисовать граффити публично. Эти вещи несовместимы", – сказал тогда Бэнкси.

Журналист Хейг Гордон, который записывал интервью перед первой большой выставкой Бэнкси Turf War в июле 2003 года, рассказал, что он видел лицо Бэнкси.

"Да, я видел его лицо. Единственная проблема – я не помню, как оно выглядит", – отметил он.

Среди прочего, на видео художник в маске работает над рисунком черного насекомого и дорисовывает граффити с ребенком, который составляет из кубиков фразу Kill More.

В ITV News убеждены, что это работы Бэнкси. А вот Мерфи, который наткнулся на интервью, считает, что нельзя утверждать, что это действительно Бэнкси. По его мнению, на записи молодой графист, которого пригласили на официальную выставку Бэнкси, но это не он.

Гордон отметил, что его собеседник был "расслабленный, любезный и внимательный". Однако признался, что не может с уверенностью сказать, что его собеседником был именно Бэнкси.

Издатель нескольких книг о загадочном художние Ричард Джонс сказал, что ролик "действительно необычный" и "очень, очень редкий".

А вот представители художника сказали, что все это глупости и им постоянно присылают подобные записи. От других комментариев отказались.

Между тем в соцсетях уже возобновили теорию, что под маской Бэнкси скрывается солист Massive Attack Роберт Дель Ная. Аргументы за эту версию собирают уже не первый год. Да, в 2016-м издание Time провело целое расследование и выяснило, что работы Бэнкси появляются в городах выступлений группы. А в 2017-м британский диджей и товарищ Дель Ная Goldie в интервью назвал Бэнкси Робертом.

У экс-участника группы Metallica диагностировали рак: что известно

Что известно о Бэнкси?

Работы всемирноизвестного уличного художника всегда обращаются к разным политическим и социальным темам. Стрит-арт Бэнкси стал отражением современной эпохи. Художник высмеивает общество потребителей, которое зациклено на покупке ненужного хлама. Работы Бэнкси на злободневные темы вызывают возмущение со стороны борцов за чистоту городских стен, а иногда их даже выламывают с фасадов зданий.

Имя бристольского художника постоянно появляется на первых страницах газет, но он до сих пор сохраняет анонимность и скрывается от полиции. Поэтому его работы, как правило, рождаются поздно ночью.

Работы Бэнкси безумно дорогие. И для чего борцу с потреблением столько денег? Он жертвует их на благотворительность. Андеграунд-художник неоднократно оказывал помощь благотворительным организациям.

В октябре 2018-го весь мир обсуждал картину Бэнкси "Девушка с шариком". Ее продали на аукционе Sotheby's за 1 миллион фунтов. Но как только ведущий аукциона стукнул молотком и объявил о продаже – картина начала сама себя разрезать на тоненькие полоски. Оказалось, что в картину, которую художник написал еще 13 лет назад, был вмонтирован шредер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Massive Attack, Бэнкси, Солист, Роберт Дель Ная.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Погода на выходные: где ждать дождей
03 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
Коболев: Украине нужна большая приватизация
Коболев: Украине нужна большая приватизация
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь