Скачать
Суббота, 06.07.2019
Итоги 5 июля: Зеленский в Краматорске, Ющенко - пособник Януковича, бюллетени
Итоги 5 июля: Зеленский в Краматорске, Ющенко - пособник Януковича, бюллетени
В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями
В Украине сохраняется прохладная погода с дождями
15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон-2019
15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон-2019
Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы

Как быть уверенной в себе: Настя Каменских дала советы поклонницам

Как быть уверенной в себе: Настя Каменских дала советы поклонницам
08:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских показала сексуальное фото в купальнике и рассказала об уверенности в себе.

Одна из самых популярных украинских певиц славится не только своей певческой карьерой, но и обольстительными формами, которые часто демонстрирует в социальных сетях. Очередной сексуальной фотографией Настя Каменских дала еще несколько советов по уверенности в себе.

Настя Каменских неоднократно рассказывала о том, какую уверенность в себе ей обеспечивает ее тело. Именно поэтому она придерживается здорового питания и много занимается спортом.

В результате она получила роскошную сексуальную фигуру с сочными формами, которыми не прекращает хвастаться на своей странице в Instagram.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Уверенность в себе помогает осуществлять мечты Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом! Сегодня делюсь нескольким простыми правилами, которые я проверила на себе: 1. Всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!" 2. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми! На мне стильный купальник @milavitsaofficial и я чувствую себя на высоте! 3. Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдете с дистанции! А что вам помогает поверить в себя? #girl #motivation #summer #love #perfectday

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

На фото певица позирует в серебристом крошечном купальнике, который отлично подчеркивает ее пышная грудь и красивые бедра. Под таким сексуальным фото Настя Каменских дала несколько рекомендаций поклонникам относительно уверенности. По словам сексуальной поп-исполнительницы, именно она помогает мечтам осуществляться.

"Чувствую себя защищенной": Гайтана показала своего мужа

"Но этому тоже нужно научиться: тщательно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом! Сегодня делюсь несколькими простыми правилами, которые я проверила на себе: 1) всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!" 2) заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя красивыми... 3) поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдет с дистанции", – порекомендовала Настя Каменских.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Звезды, Настя Каменских, Певица, Украинская певица, Instagram звезд, Звнаменитости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Опасность гель-лака: как уберечься
03 Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
04 Дешево и полезно: составляем здоровый рацион за копейки
05 Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Херсонщине боевика &quot;Л/ДНР&quot; посадили на восемь лет
На Херсонщине боевика "Л/ДНР" посадили на восемь лет
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях
В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях
Рецепт дня: овощной суп со шпинатом и сливками
Рецепт дня: овощной суп со шпинатом и сливками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь