Как быть уверенной в себе: Настя Каменских дала советы поклонницам

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских показала сексуальное фото в купальнике и рассказала об уверенности в себе.

Одна из самых популярных украинских певиц славится не только своей певческой карьерой, но и обольстительными формами, которые часто демонстрирует в социальных сетях. Очередной сексуальной фотографией Настя Каменских дала еще несколько советов по уверенности в себе.

Настя Каменских неоднократно рассказывала о том, какую уверенность в себе ей обеспечивает ее тело. Именно поэтому она придерживается здорового питания и много занимается спортом.

В результате она получила роскошную сексуальную фигуру с сочными формами, которыми не прекращает хвастаться на своей странице в Instagram.

На фото певица позирует в серебристом крошечном купальнике, который отлично подчеркивает ее пышная грудь и красивые бедра. Под таким сексуальным фото Настя Каменских дала несколько рекомендаций поклонникам относительно уверенности. По словам сексуальной поп-исполнительницы, именно она помогает мечтам осуществляться.

"Но этому тоже нужно научиться: тщательно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом! Сегодня делюсь несколькими простыми правилами, которые я проверила на себе: 1) всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!" 2) заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя красивыми... 3) поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдет с дистанции", – порекомендовала Настя Каменских.