Как носить total white одежду: пример Тины Кароль

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль показала, как нужно носить total white вещи.

Разбираем летний образ украинской певицы.

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала легкий летний образ, повторить который может каждая.

Знаменитость опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте.

Переглянути цей допис в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @spromojna Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 3 Лип 2019 р. о 11:34 PDT

На снимке она позирует в total white образе - на ней надеты белый топ с длинными рукавами и ультракороткие белые шорты на пуговках. Образ артистка дополнила белыми туфлями на каблуке с прозрачным верхом. Фотография была сделана на пляже.

Total white - идеальный look для летнего периода. Он спасет тебя от жары, при этом будет выглядеть женственно и элегантно.