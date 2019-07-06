Как носить total white одежду: пример Тины Кароль

Разбираем летний образ украинской певицы.
Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала легкий летний образ, повторить который может каждая.
Знаменитость опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте.
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На снимке она позирует в total white образе - на ней надеты белый топ с длинными рукавами и ультракороткие белые шорты на пуговках. Образ артистка дополнила белыми туфлями на каблуке с прозрачным верхом. Фотография была сделана на пляже.
Total white - идеальный look для летнего периода. Он спасет тебя от жары, при этом будет выглядеть женственно и элегантно.