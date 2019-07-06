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Как носить total white одежду: пример Тины Кароль

Как носить total white одежду: пример Тины Кароль
13:05 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль показала, как нужно носить total white вещи.

Разбираем летний образ украинской певицы.

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала легкий летний образ, повторить который может каждая.

Знаменитость опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @spromojna

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

На снимке она позирует в total white образе - на ней надеты белый топ с длинными рукавами и ультракороткие белые шорты на пуговках. Образ артистка дополнила белыми туфлями на каблуке с прозрачным верхом. Фотография была сделана на пляже.

Total white - идеальный look для летнего периода. Он спасет тебя от жары, при этом будет выглядеть женственно и элегантно.

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Все по теме:

Тина Кароль, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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