Звезда "Крепостной" Наталья Денисенко снялась в горячей фотосессии со своим мужем

Будет показан повтор первого сезона, после которого сразу начнется премьера второго. Любимые герои и новые персонажи снова вернут зрителей в 19 век. Одну из главных ролей - актрису Ларису - сыграла Наталка Денисенко.
Недавно актриса поделилась сексуальной и страстной фотосессией со своим мужем, актером Андреем Фединчиком. Супружеская пара в браке уже два года, в социальных сетях они активно делятся личной жизнью и закулисными секретами.
"Лежу у мужа на шее и мне это очень нравится. Андрей, ты у меня такой классный! Собирались на фотосессию, но в запланированный за месяц день прогноз нам пообещал грозовой дождь. А мы получили невероятное небо для фото", - говорит Наталка.
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Лежу у мужа на шее и мне это очень нравится @andreyfedinchik ты у меня такой классный Собирались на фотосессию к @elena__fokova год!!!!! И в запланированный за месяц день, прогноз нам пообещал грозовой дождь...а мы получили НЕВЕРОЯТНОЕ НЕБО для фото Какое фото круче оригинал или чб? Будет у меня в ленте ещё мноооого этих фото, можно????!!!!))))
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Семья @andreyfedinchik - @natalka_denisenko. Просто #семейныйпортрет #семейныйфотограф #лавстори #портрет #портреткиев #портретныйфотограф #портретныйфотографкиев #лавсторикиев #модель #актерыкиева #летнийпортрет #фотосет #подарочнаяфотосессия #фотографкиев #фотографукраина #еленафокова #еленафоковафотограф #любовь #яркиемоменты #театр #portrait #family #familyshooting #art #elenafokova #naturelight #model #actors
Новый сезон "Крепостной" будет не менее страстным, чем фото Наталки и Андрея. Стоит дождаться.