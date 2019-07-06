Звезда "Крепостной" Наталья Денисенко снялась в горячей фотосессии со своим мужем

Новости шоу бизнеса: 22 июля в 21:00 на СТБ возвращается нашумевшая костюмированная драма "Крепостная".

Будет показан повтор первого сезона, после которого сразу начнется премьера второго. Любимые герои и новые персонажи снова вернут зрителей в 19 век. Одну из главных ролей - актрису Ларису - сыграла Наталка Денисенко.

Недавно актриса поделилась сексуальной и страстной фотосессией со своим мужем, актером Андреем Фединчиком. Супружеская пара в браке уже два года, в социальных сетях они активно делятся личной жизнью и закулисными секретами.

"Лежу у мужа на шее и мне это очень нравится. Андрей, ты у меня такой классный! Собирались на фотосессию, но в запланированный за месяц день прогноз нам пообещал грозовой дождь. А мы получили невероятное небо для фото", - говорит Наталка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Люблю цього чоловіка Фото @elena__fokova Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 3 Июл 2019 в 1:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы...by @elena__fokova Публикация от Andrei Fedinchyk (@andreyfedinchik) 2 Июл 2019 в 11:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Где то в песках Калахари.. by @elena__fokova Публикация от Andrei Fedinchyk (@andreyfedinchik) 5 Июл 2019 в 2:49 PDT

Новый сезон "Крепостной" будет не менее страстным, чем фото Наталки и Андрея. Стоит дождаться.