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Звезда "Крепостной" Наталья Денисенко снялась в горячей фотосессии со своим мужем

Звезда "Крепостной" Наталья Денисенко снялась в горячей фотосессии со своим мужем
21:32 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 22 июля в 21:00 на СТБ возвращается нашумевшая костюмированная драма "Крепостная".

Будет показан повтор первого сезона, после которого сразу начнется премьера второго. Любимые герои и новые персонажи снова вернут зрителей в 19 век. Одну из главных ролей - актрису Ларису - сыграла Наталка Денисенко.

Недавно актриса поделилась сексуальной и страстной фотосессией со своим мужем, актером Андреем Фединчиком. Супружеская пара в браке уже два года, в социальных сетях они активно делятся личной жизнью и закулисными секретами.

"Лежу у мужа на шее и мне это очень нравится. Андрей, ты у меня такой классный! Собирались на фотосессию, но в запланированный за месяц день прогноз нам пообещал грозовой дождь. А мы получили невероятное небо для фото", - говорит Наталка.

 
 
 
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Люблю цього чоловіка Фото @elena__fokova

Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

 
 
 
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Мы...by @elena__fokova

Публикация от Andrei Fedinchyk (@andreyfedinchik)

 
 
 
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Где то в песках Калахари.. by @elena__fokova

Публикация от Andrei Fedinchyk (@andreyfedinchik)

 
 
 
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Семья @andreyfedinchik - @natalka_denisenko. Просто #семейныйпортрет #семейныйфотограф #лавстори #портрет #портреткиев #портретныйфотограф #портретныйфотографкиев #лавсторикиев #модель #актерыкиева #летнийпортрет #фотосет #подарочнаяфотосессия #фотографкиев #фотографукраина #еленафокова #еленафоковафотограф #любовь #яркиемоменты #театр #portrait #family #familyshooting #art #elenafokova #naturelight #model #actors

Публикация от @ elena__fokova

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Новый сезон "Крепостной" будет не менее страстным, чем фото Наталки и Андрея. Стоит дождаться.

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Фотосессия, Украинская актриса, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик.
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