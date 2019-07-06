Королева Летиция посетила деловую встречу в шикарном коралловом платье

Новости шоу бизнеса: Королевские особы часто повторяют свои образы.

Для официальных летних выходов Ее Величество королева Летиция предпочитает любимые легкие шелковые платья ярких цветов. Так во время одного из выходов 46-летняя икона стиля Испании засветила образ, в котором уже появлялась перед публикой.

Такой жест свидетельствует о том, что они против расточительства и "за" красивые вещи, которые будут в трендах через годы. Так, королева Летиция подтвердила, что она придерживается этого правила и во время официального мероприятия засветила платье, в котором также выходила в 2018 году.

Накануне, 5 июля, Ее Величество эффектно появилась на закрытии семинарских сессий в Международном центре испанского языка. Для официального мероприятия она выбрала ярко-коралловое платье в цветочный принт от испанского модельера Adolfo Dominguez. Летиция довершила образ бежевыми туфлями-лодочками от Magrit и серьгами в виде цветов.

Ранее мы сообщали о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри 6 июля крестили своего сына Арчи. Известно, что на мероприятие собрались ближайшие члены королевской семьи, родственники и друзья, однако Ее Величество Елизавета II не смогла присоединиться к крещению из-за своего плотного графика. На церемонию пригласили 25 человек.