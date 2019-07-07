Следствие в разгаре: Кевина Спейси допросили

Новости шоу бизнеса: Американского актера Кевина Спейси допросили по делу о сексуальных домогательствах.

Полиция Великобритании в мае допросила актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии.

По данным СМИ, Скотланд-Ярд пока не предъявил Спейси никаких обвинений.

Как отмечается, британские полицейские записали показания актера для использования в судебных заседаниях.

При этом Скотланд-Ярд расследует шесть заявлений о сексуальном насилии против Спейси.

Напомним, ранее отозвали один из исков против Кевина Спейси. Как сообщалось ранее, суд предъявил официальные обвинения актеру по делу о домогательствах к 18-летнему подростку.