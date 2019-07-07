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Следствие в разгаре: Кевина Спейси допросили

Следствие в разгаре: Кевина Спейси допросили
11:16 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Американского актера Кевина Спейси допросили по делу о сексуальных домогательствах.

Полиция Великобритании в мае допросила актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии.

По данным СМИ, Скотланд-Ярд пока не предъявил Спейси никаких обвинений.

Как отмечается, британские полицейские записали показания актера для использования в судебных заседаниях.

При этом Скотланд-Ярд расследует шесть заявлений о сексуальном насилии против Спейси.

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Напомним, ранее отозвали один из исков против Кевина Спейси. Как сообщалось ранее, суд предъявил официальные обвинения актеру по делу о домогательствах к 18-летнему подростку.

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Скандал, Знаменитости, Звезды, Актер, Кевин Спейси, Американский актер.
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