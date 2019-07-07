Прекрасная Роксолана: Ольга Сумская в роскошном белом платье

Новости шоу бизнеса: Украинская актриса театра и кино ошеломила поклонников разрезом до бедра.

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская не перестает удивлять поклонников модными образами. 52-летняя звезда регулярно публикует в Instagram новые фотографии, которые вызывают бурную реакцию подписчиков. На снимках Сумская демонстрирует свою фигуру в эффектных и порой весьма откровенных нарядах.

Так, недавно она опубликовала в соцсети очередное фото. В кадре Ольга позирует в длинном белом платье с пикантным разрезом, который открывает ее стройные ноги. Талию актриса подчеркнула поясом в тон.

Мужская половина поклонников Ольги Сумской оценила этот женственный и одновременно соблазнительный наряд. Артистку засыпали комплиментами в комментариях под фото.

"Красивая женщина", "Я восхищаюсь вами и очень люблю", "Вы самая красивая актриса. Само совершенство", "Шикарная леди", "Красавица", "Королева! Не иначе", - пишут в Сети.