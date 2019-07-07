Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской
Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской
Саммит Украина-ЕС: правозащитники готовят обращение к Могерини
Саммит Украина-ЕС: правозащитники готовят обращение к Могерини
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue
Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue

Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue

Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue
20:54 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Успешный дизайнер, счастливая мама и жена Виктория Бекхэм - идеальный кандидат на роль героини издания Vogue.

Издание анонсировало кавер нового августовского номера с полуобнаженной Викторией Бекхэм. Кажется, будто экс-певица вспомнила свои лихие 90-е, когда без стеснения выгуливала самые провокационные наряды. Теперь сексуальность Бекхэм стала более сдержанной и утонченной. На обложке немецкого Vogue звезда позирует топлес, едва прикрывшись клетчатым жакетом.

По словам главного редактора Кристианы Арп, августовский номер посвящен деловой женщине. И, конечно, Бекхэм как нельзя лучше подходит для этой роли. Успешная карьеристка, сумевшая построить собственную империю моды, мама четверых детей и жена с 20-летним стажем — у Виктории есть чему поучиться. Хотя бы тому, как все успевать.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Thank u @voguegermany for this feature! Loved working with @chriscolls @christianearpvogue. #40jahrevoguedeutschland x VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Thank u @christianearpvogue for featuring me on the cover of the August issue, celebrating 40 years of @voguegermany. Photographed by @chriscolls. #40jahrevoguedeutschland x Kisses VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Обворожительная 46-летняя София Вергара отпраздновала юбилей со своим мужем

Ранее сообщалось о том, что Наоми Кэмпбелл раскрыла секреты своего питания. Секреты питания супермоделей - тема, провоцирующая множество домыслов, слухов и обсуждений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Vogue, Виктория Бекхэм, Обложка, Глянец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день
04 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
05 Красивые поздравления в прозе с праздником Ивана Купалы 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
В ОБСЕ приняли резолюцию по &quot;Северному потоку - 2&quot;
В ОБСЕ приняли резолюцию по "Северному потоку - 2"
В Чернобыльской зоне выросли уникальные растения, занесенные в Красную книгу
В Чернобыльской зоне выросли уникальные растения, занесенные в Красную книгу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь