Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue

Новости шоу бизнеса: Успешный дизайнер, счастливая мама и жена Виктория Бекхэм - идеальный кандидат на роль героини издания Vogue.

Издание анонсировало кавер нового августовского номера с полуобнаженной Викторией Бекхэм. Кажется, будто экс-певица вспомнила свои лихие 90-е, когда без стеснения выгуливала самые провокационные наряды. Теперь сексуальность Бекхэм стала более сдержанной и утонченной. На обложке немецкого Vogue звезда позирует топлес, едва прикрывшись клетчатым жакетом.

По словам главного редактора Кристианы Арп, августовский номер посвящен деловой женщине. И, конечно, Бекхэм как нельзя лучше подходит для этой роли. Успешная карьеристка, сумевшая построить собственную империю моды, мама четверых детей и жена с 20-летним стажем — у Виктории есть чему поучиться. Хотя бы тому, как все успевать.

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