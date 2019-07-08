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В новом образе: Тина Кароль поразила поклонников образом светской львицы

В новом образе: Тина Кароль поразила поклонников образом светской львицы
14:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 8 июля, Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новое фото.

Украинская певица Тина Кароль — настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны. Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

На фото 34-летняя певица запечатлена в весьма молодежном и трендовом образе — на артистке нюдовый топ и узкая миди-юбка с анималистичным принтом. Тина Кароль надела кроссовки, а фото было сделано у старомодного автобуса серебристого цвета. 

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @spromojna

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Отметим, что образ Тины Кароль на этом фото весьма специфический для певицы, так как она ранее предпочитала более сдержанные и классические варианты одежды. Такой Look отсылает зрителя к персоне номер один в Америке — Ким Кардашьян, которая часто предпочитает именно такой силуэт в одежде.

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Все по теме:

Тина Кароль, Знаменитости, Стиль, Наряды, Образ светской львицы.
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