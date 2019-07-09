Изабель Гулар опять блеснула шикарной фигурой на отдыхе

Горячая бразильская модель Изабель Гулар продолжает дразнить поклонниками яркими снимками с отдыха, на которых она не прекращает очаровывать своими идеальными формами.
Изабель Гулар сделала из своей Instagram-страницы настоящий блог 18+. Ведь она публикует столь горячие фото с отдыха, что от них просто невозможно отвести взгляд.
К примеру, сексуальность нескольких последних фото и видео, на которых обольстительная бразильская модель предстала в крошечном леопардовом бикини, просто зашкаливает. На видео "ангел" Victoria's Secret нежится под солнцем, поедая фрукты и кокетливо заигрывая перед камерой.
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Life is better at the beach Take 3 #greece #vacation #mykonos #sunset
А на фото 34-летняя Изабель Гулар в очередной раз подчеркнула стройные длинные ноги и упругий пресс, позируя рядом с соломенной зонтиком.
Напомним, Известная бразильская супермодель Изабель Гулар ярко подтверждает слухи о горячей крови ее нации. Соблазнительная и сексапильная "ангел" Victoria's Secret в отпуске не только наслаждается солнечным отдыхом, но и хвастается своей идеальной фигурой.