Изабель Гулар опять блеснула шикарной фигурой на отдыхе

Новости шоу бизнеса: О такой фигуре, как у 34-летней модели и "ангела" Victoria's Secret, можно только мечтать!

Горячая бразильская модель Изабель Гулар продолжает дразнить поклонниками яркими снимками с отдыха, на которых она не прекращает очаровывать своими идеальными формами.

Изабель Гулар сделала из своей Instagram-страницы настоящий блог 18+. Ведь она публикует столь горячие фото с отдыха, что от них просто невозможно отвести взгляд.

К примеру, сексуальность нескольких последних фото и видео, на которых обольстительная бразильская модель предстала в крошечном леопардовом бикини, просто зашкаливает. На видео "ангел" Victoria's Secret нежится под солнцем, поедая фрукты и кокетливо заигрывая перед камерой.

А на фото 34-летняя Изабель Гулар в очередной раз подчеркнула стройные длинные ноги и упругий пресс, позируя рядом с соломенной зонтиком.

Напомним, Известная бразильская супермодель Изабель Гулар ярко подтверждает слухи о горячей крови ее нации. Соблазнительная и сексапильная "ангел" Victoria's Secret в отпуске не только наслаждается солнечным отдыхом, но и хвастается своей идеальной фигурой.