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Никита Добрынин увез Дашу Квиткову в столицу Франции

Никита Добрынин увез Дашу Квиткову в столицу Франции
10:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 8 июля, экс-Холостяк в своем Instagram опубликовал новое фото и видео, на котором они с Даше запечатлены в столице Франции - Париже.

Экс-"Холостяк" Никита Добрынин отправился с возлюбленной Дашей Квитковой в столицу Франции.

24 мая в эфире телеканала СТБ показали последний выпуск девятого сезона шоу Холостяк. В финале Никита Добрынин выбрал Дашу Квиткову, с которой ему удалось построить самые теплые доверительные отношения в ходе проекта. На пост-шоу Як вийти заміж Никита и Даша появились вместе с сообщили всем фанатам радостную новость — они до сих пор вместе. Рассказали они и о сложностях отношений во время того, пока шоу еще шло по телевидению.

Также недавно на канале Клатч Онлайн вышло интервью с экс-Холостяком Добрыниным, где он рассказал подробнее о своих нынешних отношениях с Дашей и многом другом. Видео ниже на странице.

Известно, что именно этот город считается самым романтичным на планете, а именно потому тут часто делают предложения своим возлюбленным. Так что, учитывая то, что Никита с Дашей вместе уже больше чем полгода, возможно фанатам стоит надеяться на то, что пара вскоре узаконит свои отношения.

Никита Добрынин рассказал, чем Дарья Квиткова покорила его сердце на проекте "Холостяк"

"Самым главным событием этого года стал вовсе не проект Холостяк, а то что мы встретили друг друга. Ты невероятна. Мы невероятны", — написал под фото и видео Никита. 

К слову, у Даши в профиле также появилось милое видео с возлюбленным: 

 
 
 
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Как вам наш вид из отеля @hotelmonge ? Мы p.s. Вдохновились сериалом "Секс и город" и записали свою версию

Публикация от Daria

"Как вам наш вид из отеля? Мы. p.s. Вдохновились сериалом "Секс и город" и записали свою версию", — написала под видео Даша.

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Все по теме:

Париж, Отдых, Путешествия, Знаменитости, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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