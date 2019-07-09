Никита Добрынин увез Дашу Квиткову в столицу Франции

Новости шоу бизнеса: Вчера, 8 июля, экс-Холостяк в своем Instagram опубликовал новое фото и видео, на котором они с Даше запечатлены в столице Франции - Париже.

Экс-"Холостяк" Никита Добрынин отправился с возлюбленной Дашей Квитковой в столицу Франции.

24 мая в эфире телеканала СТБ показали последний выпуск девятого сезона шоу Холостяк. В финале Никита Добрынин выбрал Дашу Квиткову, с которой ему удалось построить самые теплые доверительные отношения в ходе проекта. На пост-шоу Як вийти заміж Никита и Даша появились вместе с сообщили всем фанатам радостную новость — они до сих пор вместе. Рассказали они и о сложностях отношений во время того, пока шоу еще шло по телевидению.

Также недавно на канале Клатч Онлайн вышло интервью с экс-Холостяком Добрыниным, где он рассказал подробнее о своих нынешних отношениях с Дашей и многом другом. Видео ниже на странице.

Известно, что именно этот город считается самым романтичным на планете, а именно потому тут часто делают предложения своим возлюбленным. Так что, учитывая то, что Никита с Дашей вместе уже больше чем полгода, возможно фанатам стоит надеяться на то, что пара вскоре узаконит свои отношения.

"Самым главным событием этого года стал вовсе не проект Холостяк, а то что мы встретили друг друга. Ты невероятна. Мы невероятны", — написал под фото и видео Никита.

К слову, у Даши в профиле также появилось милое видео с возлюбленным:

"Как вам наш вид из отеля? Мы. p.s. Вдохновились сериалом "Секс и город" и записали свою версию", — написала под видео Даша.