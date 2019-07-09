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Надя Дорофеева показала фото с любимым человеком
Надя Дорофеева показала фото с любимым человеком

Надя Дорофеева показала фото с любимым человеком

Надя Дорофеева показала фото с любимым человеком
10:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 8 июля, Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram новую фотографию.

Певица Надя Дорофеева — настоящая икона стиля для современной молодежи из Украины. У нее почти четыре с половиной миллиона подписчиков в Instagram, свой магазин корейской одежды So DoDo, видеоблог и конечно же успешная музыкальная карьера в группе Время и Стекло. В свои 29 лет Надя продолжает одеваться и вести себя, как совсем юная девушка: непосредственно и искренне. Именно за это ее любят поклонники, а многие молоденькие девочки очень хотят быть на нее похожей.

На фото артистка запечатлена со своей мамой — Ольгой. На фото они предстали в стильных нарядах: Надя надела черные леггинсы с принтом, напоминающим мрамор, бело-горчичный худи и белые кроссовки на высокой платформе, а мама — джинсы и джинсовую куртку, а также ретро-кроссовки белого цвета. 

 
 
 
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Мама приехала @mama.dorofeeva

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева рассекретила свой вес

"Мама приехала", — написала под снимком Надя.

Поклонники принялись обсуждать новое фото: "Мама уже моднее тебя, Надь!", "Такие красивые и стильные", "Надя, ты заболела на fashionспазмы, и маму заразила!", "Как подружки", "Надюша вся в мамулю", "Мама і дочка разом що може бути краще", "Так похожи, с ума сойти!", "Мама должна гордится, что у нее есть такая дочь".

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Знаменитости, Певица, Надя Дорофеева, Артистка.
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