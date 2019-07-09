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Слава Каминская после развода ошеломила поклонников своим видом

Слава Каминская после развода ошеломила поклонников своим видом
14:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото певица приняла весьма соблазнительную позу, которая продемонстрировала ее утонченную талию.

После развода с мужем Эдгаром Слава Каминская опубликовала фото в купальнике

Слухи о том, что Слава Каминская и ее муж Эдгар, который работает пластическим хирургом, разводятся то и дело всплывали в Сети. С 2014 года, когда они поженились и у них родился первенец Леонард, парочку регулярно то "разводят", то "женят" поклонники. Однако на днях все стало серьезнее, чем просто слухи. Стало известно, что на сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов.

Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. 2 июля, стало официально известно, что Слава Каминская развелась с супругом. Так, на сайте суда появилось обновление. 

 
 
 
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Твои слова водица ...

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

На днях в своем Instagram Слава Каминская опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в слитном купальнике зеленого цвета. 

Развод - не помеха: Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике

Отметим, что еще до развода Слава худела при помощи интервального голодания, а сейчас спустя неделю после — вероятно, ей и так не нужны никакие диеты для похудения.

"Твои слова водица…" — написала под фото Слава строчку из песни своей коллеги Ольги Бузовой.

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Знаменитости, Стиль, Образ, Наряд, Слава Каминская.
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