Слава Каминская после развода ошеломила поклонников своим видом

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После развода с мужем Эдгаром Слава Каминская опубликовала фото в купальнике

Слухи о том, что Слава Каминская и ее муж Эдгар, который работает пластическим хирургом, разводятся то и дело всплывали в Сети. С 2014 года, когда они поженились и у них родился первенец Леонард, парочку регулярно то "разводят", то "женят" поклонники. Однако на днях все стало серьезнее, чем просто слухи. Стало известно, что на сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов.

Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. 2 июля, стало официально известно, что Слава Каминская развелась с супругом. Так, на сайте суда появилось обновление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Твои слова водица ... Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 7 Июл 2019 в 5:09 PDT

На днях в своем Instagram Слава Каминская опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в слитном купальнике зеленого цвета.

Отметим, что еще до развода Слава худела при помощи интервального голодания, а сейчас спустя неделю после — вероятно, ей и так не нужны никакие диеты для похудения.

"Твои слова водица…" — написала под фото Слава строчку из песни своей коллеги Ольги Бузовой.