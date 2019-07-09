Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото

Новости шоу бизнеса: На фото парочка предстала в образах, в которых они проводили финальный эфир девятого сезона шоу Голос. Діти.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая появились на теплом совместном фото.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. Последних пару месяцев в Сети то и дело всплывали слухи о том, что Катя Осадчая снова беременна.

Так, на новых снимках в своем Instagram она часто появлялась в одежде, которая прикрывала живот и многие посчитали это знаком того, что телеведущая в положении. А Юрий Горбунов тем временем, пока поклонники гадали, беременна ли его жена, успел поучаствовать в конкурсе Папа года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Обираю тебе!#голосдіти #1plus1 Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 9 Июл 2019 в 12:03 PDT

Сегодня, 9 июля, Юрий Горбунов опубликовал в своем Instagram новый снимок, на котором он запечатлен со своей женой Катей Осадчей.

На фото пара выглядит очень счастливой. Отметим, что платье у Кати Осадчей выбрано такое, которое могло бы скрыть беременность. Впрочем, о том, "в положении" ли телезвезда гадают уже не первый месяц, так что вероятно, это просто такое платье.