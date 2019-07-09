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Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото
Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото

Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото

Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото
14:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото парочка предстала в образах, в которых они проводили финальный эфир девятого сезона шоу Голос. Діти.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая появились на теплом совместном фото.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. Последних пару месяцев в Сети то и дело всплывали слухи о том, что Катя Осадчая снова беременна.

Так, на новых снимках в своем Instagram она часто появлялась в одежде, которая прикрывала живот и многие посчитали это знаком того, что телеведущая в положении. А Юрий Горбунов тем временем, пока поклонники гадали, беременна ли его жена, успел поучаствовать в конкурсе Папа года. 

 
 
 
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Обираю тебе!#голосдіти #1plus1

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

Юрий Горбунов рассказал о самом большом горе в его жизни

Сегодня, 9 июля, Юрий Горбунов опубликовал в своем Instagram новый снимок, на котором он запечатлен со своей женой Катей Осадчей. 

На фото пара выглядит очень счастливой. Отметим, что платье у Кати Осадчей выбрано такое, которое могло бы скрыть беременность. Впрочем, о том, "в положении" ли телезвезда гадают уже не первый месяц, так что вероятно, это просто такое платье.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Голос. Діти, Телезвезда.
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