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Трогательные семейные кадры модели Victoria's Secret Эльза Хоск

Трогательные семейные кадры модели Victoria's Secret Эльза Хоск
16:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Модель Victoria's Secret Эльза Хоск умилила семейными снимками.

Известная шведская модель Эльза Хоск давно живет и успешно работает в США, однако ее родители остались жить на родине.

Поэтому она, как любящая дочь, часто посещает своих родных, не забывая делиться милыми фотографиями со своими фанатами.

Каждый снимок Эльзы Хоск – как произведение искусства. О ее фотогеничности и таланте показать себя с наилучшего ракурса на пикантных фото не стоит и спорить, однако иногда популярной модели хочется спрятаться от насыщенных будней, камер папарацци и бешеного ритма. Тогда она едет домой, в Швецию, где остались жить ее родители.

 
 
 
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Family time

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Новый "ангел" Victoria's Secret Алексина Грэм повторила обольстительное фото Ельзы Хоск

Последние снимки на Instagram-странице Эльзы Госк так и излучают домашний уют, любовь и семейную идиллию. На фото известная модель гуляет по Стокгольму вместе с мамой и братом, нежно обнимаясь. Также она обнародовала фото с отцом, от которого ей передалась стройность и высокий рост. Они крепко держались под руку, а также весело улыбались.

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Модель, Знаменитости, Звезды, Фото, Снимки, Instagram звезд, Эльза Хоск.
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