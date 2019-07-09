Трогательные семейные кадры модели Victoria's Secret Эльза Хоск

Известная шведская модель Эльза Хоск давно живет и успешно работает в США, однако ее родители остались жить на родине.
Поэтому она, как любящая дочь, часто посещает своих родных, не забывая делиться милыми фотографиями со своими фанатами.
Каждый снимок Эльзы Хоск – как произведение искусства. О ее фотогеничности и таланте показать себя с наилучшего ракурса на пикантных фото не стоит и спорить, однако иногда популярной модели хочется спрятаться от насыщенных будней, камер папарацци и бешеного ритма. Тогда она едет домой, в Швецию, где остались жить ее родители.
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Последние снимки на Instagram-странице Эльзы Госк так и излучают домашний уют, любовь и семейную идиллию. На фото известная модель гуляет по Стокгольму вместе с мамой и братом, нежно обнимаясь. Также она обнародовала фото с отцом, от которого ей передалась стройность и высокий рост. Они крепко держались под руку, а также весело улыбались.