Трогательные семейные кадры модели Victoria's Secret Эльза Хоск

Новости шоу бизнеса: Модель Victoria's Secret Эльза Хоск умилила семейными снимками.

Известная шведская модель Эльза Хоск давно живет и успешно работает в США, однако ее родители остались жить на родине.

Поэтому она, как любящая дочь, часто посещает своих родных, не забывая делиться милыми фотографиями со своими фанатами.

Каждый снимок Эльзы Хоск – как произведение искусства. О ее фотогеничности и таланте показать себя с наилучшего ракурса на пикантных фото не стоит и спорить, однако иногда популярной модели хочется спрятаться от насыщенных будней, камер папарацци и бешеного ритма. Тогда она едет домой, в Швецию, где остались жить ее родители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Family time Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 8 Июл 2019 в 9:15 PDT

Последние снимки на Instagram-странице Эльзы Госк так и излучают домашний уют, любовь и семейную идиллию. На фото известная модель гуляет по Стокгольму вместе с мамой и братом, нежно обнимаясь. Также она обнародовала фото с отцом, от которого ей передалась стройность и высокий рост. Они крепко держались под руку, а также весело улыбались.