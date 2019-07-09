Экс-жена Маккартни отсудила рекордную суму у СМИ

Новости шоу бизнеса: Рекордную сумму отсудила у СМИ экс-жена музыканта Пола Маккартни.

Бывшая жена музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, принадлежащей американскому медиамагнату Руперту Мердоку, передают СМИ.

Она добавила, что вместе с ней компенсацию получат еще почти 100 человек, оскорбленных публикацией таблоида News of the World.

Точную сумму выплаты Миллз не назвала, но добавила, что добилась также публичных извинений.

Уточняется, что News of the World была закрыта на фоне крупного скандала, связанного с незаконной прослушкой телефонов знаменитостей.