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Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров снялись для обложки глянца "Viva"

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров снялись для обложки глянца "Viva"
21:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На обложке журнала Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко появились не в свадебных нарядах, а в обычных образах пастельных цветов.

Известный украинский телеведущий, неизменный в программе "Мир наизнанку", женился на победительнице конкурса "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Их свадьба стала настоящим сюрпризом для фанатов, поэтому и на подробности о браке и новые фотографии поклонники ждут с нетерпением.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко поженились 15 июня, чем всколыхнули сеть не только в Украине, но и во многих других странах мира. После этого новоиспеченные супруги неоднократно рассказывали о деталях организации, почему скрывали отношения и какой была их свадьба

Теперь звездная пара решила согласиться на первую семейную фотосессию для украинского глянца "Viva!".

 
 
 
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Он – популярный 36-летний телеведущий, руководитель большой команды, импульсивный и активный лидер. Она – 21-летняя модель и отличница, начинающая карьеру на телевидении. Такие разные и все-таки вместе: подробности тайного романа и недавней свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко – в эксклюзивном интервью Viva! Новый номер уже в продаже Больше - по ссылке в профиле @komarovmir @aakucherenko #дмитрийкомаров #александракучеренко #vivaua

Публикация от Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine)

На обложке журнала Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко появились не в свадебных нарядах, а в обычных образах пастельных цветов.

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На ней был светло-бежевый тренч и естественная прическа, а на нем –коричневый пиджак и светлые брюки. В новом выпуске супруги рассказали свою историю любви и о том, как случайно нашли друг друга на всю жизнь.

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Знаменитость, VIVA, Дмитрий Комаров, Мисс Украина 2016, Александра Кучеренко.
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