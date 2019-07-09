Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров снялись для обложки глянца "Viva"

Новости шоу бизнеса: На обложке журнала Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко появились не в свадебных нарядах, а в обычных образах пастельных цветов.

Известный украинский телеведущий, неизменный в программе "Мир наизнанку", женился на победительнице конкурса "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Их свадьба стала настоящим сюрпризом для фанатов, поэтому и на подробности о браке и новые фотографии поклонники ждут с нетерпением.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко поженились 15 июня, чем всколыхнули сеть не только в Украине, но и во многих других странах мира. После этого новоиспеченные супруги неоднократно рассказывали о деталях организации, почему скрывали отношения и какой была их свадьба

Теперь звездная пара решила согласиться на первую семейную фотосессию для украинского глянца "Viva!".

На обложке журнала Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко появились не в свадебных нарядах, а в обычных образах пастельных цветов.

На ней был светло-бежевый тренч и естественная прическа, а на нем –коричневый пиджак и светлые брюки. В новом выпуске супруги рассказали свою историю любви и о том, как случайно нашли друг друга на всю жизнь.