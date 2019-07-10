Скачать
Среда, 10.07.2019
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря

Экс-Холостяк Никита Добрынин довел свою Дашу Квиткову до слез

Экс-Холостяк Никита Добрынин довел свою Дашу Квиткову до слез
11:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 9 июля, в день рождения любимой Никита Добрынин с самого утра отправился в цветочный магазин и уже в восемь поздравил свою девушку.

Никита Добрынин сделал Даше Квитковой на день рождения подарок, который заставил ее расплакаться от счастья.

Вот уже два месяца, как стало известно о том, что Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова по-прежнему вместе. За время того, пока проект еще не был завершен, пара вынуждена была скрываться от глаз общественности и им даже приходилось летать на разных местах в самолете, чтобы никто не заподозрил, что между ними что-то есть. 31 мая на пост-шоу Холостяка Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о своих чувствах, а сейчас регулярно радуют своих подписчиков в Instagram романтическими фотографиями с путешествий и обычной жизни. Поклонники с нетерпением ждут, когда экс-Холостяк сделает предложение возлюбленной.

Недавно влюбленные отправились в самый романтический город мира — Париж. Оказалось, что там Даша и Никита собрались отметить день рождения победительницы шоу Холостяк. 

  
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мое утро началось с того, что я ударилась лбом об стеклянный угол стола, когда переворачивалась спросонья в кровати. Открыв глаза, я увидела, что ты стоишь с букетом цветов и поздравляешь меня с моим днем Я подумала: И когда ты успел, сейчас же только 8 утра. За завтраком я получила конверт, в котором были билеты в Диснейленд. Мне хотелось визжать, но мы сидели в тихом месте, поэтому я танцевала попой на стуле, а глаза наполнились слезами счастья. Стоит ли мне говорить, что мой самый главный подарок - это ты? Спасибо, что каждый день я чувствую себя счастливой и любимой. Спасибо, что с тобой можно веселиться, как маленькому ребенку, плясать под песни мультфильмов, да и вообще, какая разница сколько тебе лет, если счастливым тебя делает детская игрушка? Теперь домой с нами улетает Шериф Вудди и ушки Минни Мауса. happy birthday, девочка Даша

"Мое утро началось с того, что я ударилась лбом об стеклянный угол стола, когда переворачивалась спросонья в кровати.

Открыв глаза, я увидела, что ты стоишь с букетом цветов и поздравляешь меня с моим днем. Я подумала: И когда ты успел, сейчас же только 8 утра.

За завтраком я получила конверт, в котором были билеты в Диснейленд. Мне хотелось визжать, но мы сидели в тихом месте, поэтому я танцевала попой на стуле, а глаза наполнились слезами счастья.

Никита Добрынин увез Дашу Квиткову в столицу Франции

Стоит ли мне говорить, что мой самый главный подарок — это ты? Спасибо, что каждый день я чувствую себя счастливой и любимой.

Спасибо, что с тобой можно веселиться, как маленькому ребенку, плясать под песни мультфильмов, да и вообще, какая разница сколько тебе лет, если счастливым тебя делает детская игрушка?

Теперь домой с нами улетает Шериф Вудди и ушки Минни Мауса", — написала Даша под фото.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Семья, Отдых, Знаменитости, Никита Добрынин, Дарья Квиткова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
03 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
04 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
05 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе
США создают военную коалицию в Персидском заливе
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле &quot;Звездных войн&quot;
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле "Звездных войн"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь