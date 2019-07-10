Экс-Холостяк Никита Добрынин довел свою Дашу Квиткову до слез

Новости шоу бизнеса: Вчера, 9 июля, в день рождения любимой Никита Добрынин с самого утра отправился в цветочный магазин и уже в восемь поздравил свою девушку.

Никита Добрынин сделал Даше Квитковой на день рождения подарок, который заставил ее расплакаться от счастья.

Вот уже два месяца, как стало известно о том, что Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова по-прежнему вместе. За время того, пока проект еще не был завершен, пара вынуждена была скрываться от глаз общественности и им даже приходилось летать на разных местах в самолете, чтобы никто не заподозрил, что между ними что-то есть. 31 мая на пост-шоу Холостяка Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о своих чувствах, а сейчас регулярно радуют своих подписчиков в Instagram романтическими фотографиями с путешествий и обычной жизни. Поклонники с нетерпением ждут, когда экс-Холостяк сделает предложение возлюбленной.

Недавно влюбленные отправились в самый романтический город мира — Париж. Оказалось, что там Даша и Никита собрались отметить день рождения победительницы шоу Холостяк.

"Мое утро началось с того, что я ударилась лбом об стеклянный угол стола, когда переворачивалась спросонья в кровати.

Открыв глаза, я увидела, что ты стоишь с букетом цветов и поздравляешь меня с моим днем. Я подумала: И когда ты успел, сейчас же только 8 утра.

За завтраком я получила конверт, в котором были билеты в Диснейленд. Мне хотелось визжать, но мы сидели в тихом месте, поэтому я танцевала попой на стуле, а глаза наполнились слезами счастья.

Стоит ли мне говорить, что мой самый главный подарок — это ты? Спасибо, что каждый день я чувствую себя счастливой и любимой.

Спасибо, что с тобой можно веселиться, как маленькому ребенку, плясать под песни мультфильмов, да и вообще, какая разница сколько тебе лет, если счастливым тебя делает детская игрушка?

Теперь домой с нами улетает Шериф Вудди и ушки Минни Мауса", — написала Даша под фото.