Элайджа Вуд впервые станет отцом

Новости шоу бизнеса: Его любимая Метте-Мари Конгсвед находится на последних месяцах беременности.

Голливудский актер Элайджа Вуд, наиболее известный по роли Фродо Торбинса в фильмах "Властелин колец", готовится впервые стать отцом.

Звездная пара тщательно скрывала информацию об ожидании первенца, поэтому только перед родами папарацци журнала People удалось сделать снимки беременной девушки Элайджи Вуда.

Для будничной прогулки по улицам Лос-Анджелеса волшебная Метте-Мари одела сарафан терракотового цвета и белую футболку. Наряд подчеркнул округлившийся живот девушки, которая находится на последних месяцах беременности. Любимая Елайджи Вуда одела удобную обувь на небольших каблуках.

Однако не только беременность Метте-Мари привлекла внимание журналистов. На безымянном пальце девушки Элайджи Вуда папарацци заметили кольцо с бриллиантом. Вероятно, 38-летний актер таки решился создать семью и сделал предложение любимой. Сейчас Элайджа Вуд не комментирует этих новостей.

Элайджа Вуд – один из немногих представителей Голливуда, который не выставляет на показ свою личную жизнь. Поэтому информации об отношениях актера крайне мало. По данным западных СМИ, Элайджа познакомился с Метте-Мари Конгсвед во время съемок фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома" (2017 год). Тогда актер получил главную роль в киноленте, а девушка была одним из продюсеров. Вероятно, именно тогда начался роман Элайджи и Метте-Мари.

Впервые пара засветилась вместе в январе 2018 года в Калифорнии, нежно держа друг друга за руку. А уже в феврале 2019-го Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед совершили редкий выход на показе Rodarte.