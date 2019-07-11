Знаменитости, которым чертовски надоела слава

Жизнь звезд похожа на сказку, ведь у них есть все, о чем остальные могут только мечтать: деньги, слава и любовь армии фанатов. Но, как мы знаем, все должно быть в меру. Иначе, популярность и слава могут отнять самое главное - личную жизнь. И похоже, с некоторыми звездами случилось именно так…