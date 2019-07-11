Ники Минаж отменила концерт в Саудовской Аравии: подробности

Новости шоу бизнеса: 36-летняя эпатажная певица Ники Минаж отменила свой концерт на музыкальном фестивале Jeddah World Fest в Саудовской Аравии, который был запланирован на 18 июля.

Причиной отмены выступления стала поддержка прав женщин, ЛГБТ-сообщества и свободы выражения мнений. Об этом сообщает издание Associated Press.

Концерт певицы был запланирован на 18 июля в рамках музыкального фестиваля Jeddah World Fest на стадионе имени короля Абдаллы в Джидде. Интересно, что посетить мероприятие смогут люди старше 16 лет, согласно саудовскому законодательству.

"После долгих размышлений я решила не проводить запланированный концерт на фестивале Jeddah World Fest. Я очень хочу показать свое шоу фанатам в Саудовской Аравии, но после того, как я лучше узнала о проблемах (в стране), то считаю важным четко заявить о своей поддержке прав женщин, ЛГБТ-сообщества и свободы выражения мнений", – заявила Ники Минаж.

Добавим, по оценке Всемирного экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141 месте из 149 стран по уровню равенства мужчин и женщин.

Так, саудовская власть ввела строгий дресс-код для женщин и множество ограничений. К примеру, без опекуна мужского пола (которым чаще всего является отец, сын, брат, муж) они не могут начинать бизнес, открывать банковский счет, получать паспорт, выезжать заграницу и многое другое.