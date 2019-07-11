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Просто хотел поговорить: фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве

Просто хотел поговорить: фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве
20:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В ночь с 10 на 11 июля в Букингемском дворце произошел забавный и одновременно настораживающий конфуз.

Пока Ее Величество Елизавета II спала, 22-летний англичанин сумел перелезть через большие парадные ворота Букингемского дворца и пробраться на территорию резиденции. Юный фанат королевы отметил, что хотел просто поговорить с 93-летним монархом.

На сайте иностранного издания The Sun появилась информация, что 22-летний неизвестный мужчина пытался пробраться в апартаменты в Букингемском дворце, чтобы увидеть Елизавету II.

Как отмечается в источнике, охрана мгновенно среагировала и задержала англичанина, который при разговоре с ними признался, что не имел дурных намерений, а просто хотел пообщаться с королевой Великобритании.

Елизавета II: неизменные правила поведения с королевой Великобритании

Что интересно, похоже, кроме Ее Величества в 02:00 ночи по лондонскому времени спала не только она, но и работники, которые должны оберегать ее покой. Ведь парень успел пробежать через двор и даже постучать в дверь. В общем его время пребывания на территории дворца составляло 4 минуты. В настоящее время 22-летний англичанин находится в полицейском участке.

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Королева Елизавета II, Королева, Королевская семья, Конфуз.
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