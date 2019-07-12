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Total white: MamaRika продемонстрировала шикарный летний костюм

Total white: MamaRika продемонстрировала шикарный летний костюм
10:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Анастасия Кочетова, более известная под псевдонимом MamaRika, вместе с возлюбленным Сергеем Середой отправилась отдыхать в Италию.

Несмотря на то, что знаменитость уже вернулась в Украину, она продолжает публиковать снимки с отпуска.

На своей официальной странице в Instagram артистка разместила фотографию, на которой позирует в элегантном костюме белого цвета.

Свой total white look исполнительница дополнила лаковыми лодочками на каблуках, черным кроп-топом и массивными серьгами. Волосы 30-летняя певица предпочла собрать в высокий пучок.

 
 
 
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Остання порція фоточок з нашої #italy .Колір чи ч/б - 1 чи 2? Thanx @sayyabylubamakarenko за крутий look Photo @nikitazeletsky

Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

 День рождения певицы MamaRika: как отпраздновала и что подарил любимый

"Последняя порция фоточек с нашей #italy", - подписала певица.

С момента публикации фото собрало более 4 тыс. отметок "нравится" и неисчислимое количество лестных комментариев.

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Все по теме:

Образ, Снимок, Певица, Анастасия Кочетова, MamaRika.
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