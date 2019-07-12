Total white: MamaRika продемонстрировала шикарный летний костюм

Несмотря на то, что знаменитость уже вернулась в Украину, она продолжает публиковать снимки с отпуска.
На своей официальной странице в Instagram артистка разместила фотографию, на которой позирует в элегантном костюме белого цвета.
Свой total white look исполнительница дополнила лаковыми лодочками на каблуках, черным кроп-топом и массивными серьгами. Волосы 30-летняя певица предпочла собрать в высокий пучок.
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Остання порція фоточок з нашої #italy .Колір чи ч/б - 1 чи 2? Thanx @sayyabylubamakarenko за крутий look Photo @nikitazeletsky
"Последняя порция фоточек с нашей #italy", - подписала певица.
С момента публикации фото собрало более 4 тыс. отметок "нравится" и неисчислимое количество лестных комментариев.