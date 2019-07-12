Избиение Хайден Панеттьери: новые резонансные детали дела

Новости шоу бизнеса: Голливудскую актрису Хайден Панеттьери, которая является экс-невестой Владимира Кличко, жестоко избил ее бойфренд.

Факт нападения зафиксировали правоохранители, которые приехали на вызов. 10 июля состоялось первое судебное заседание, во время которого обнародовали новые детали дерзкого избиения.

Как сообщает таблоид Radar Online, скандальное дело рассматривали в Высшем суде Лос-Анджелеса. Там уже успела выступить офицер полиции Эмбер Финдли. Женщина рассказала резонансные детали, в частности, о состоянии Хайден Панеттьери во время прибытия правоохранителей.

По словам полицейской, спор у пары возник еще в баре, который расположен неподалеку от квартиры Хайден Панеттьери. Уже у дверей дома Брайан Хикерсон начал жестоко избивать свою возлюбленную. Из-за криков актрисы соседи вызвали полицию. Сначала нападающий не хотел впускать в помещение полицейских и заявлял, что он дома один и просто громко включил телевизор. Однако Хайден вскрикнула от боли, поэтому правоохранители вошли в ее дом.

"Я думаю, что причиной, почему он не хотел говорить нам о Хайден, было то, что она – знаменитость. Я сразу заметила, что у нее были синяки на глазу и опухшее лицо. Также виднелись отпечатки рук на шее, левой стороне лица. Когда я с ней разговаривала, она сняла свитер. Ее руки были все в синяках", – рассказала Эмбер Финдли.

Полицейская отвела Хайден Панеттьери в другую комнату, где и узнала детали дерзкого и жестокого избиения. Актриса призналась, что они пили алкоголь в баре и поссорились. Брайан Хикерсон трижды ударил ее по лицу. От последнего удара у нее из носа пошла кровь, однако нападающий на этом не остановился. Когда Хайден Панеттьери пыталась подняться в спальню, он схватил ее за шею. Актриса начала сопротивляться, поэтому Брайан Хикерсон взял ее за волосы и лицо и потянул в другую комнату.

"Он жестоко бил ее по лицу, заставив едва не упасть. От третьего удара у нее пошла кровь из носа", – отметил прокурор.

Полицейская сделала фото избитой Хайден Панеттьери, которые предоставила суду, как доказательство нападения. В то же время адвокаты Брайана Хикерсона пытались его защитить, подчеркивая, что пара была навеселе. Он добавил, что бойфренд Хайден Панеттьери не душил ее, однако синяки на шее объяснить не смог.

Служители Фемиды, которые были поражены жестокости мужчины, не смягчили преступление Хикерсона. Кроме этого, правоохранители нашли факт еще одного приступа гнева актера: несколько дней перед нападением он избил Хайден во время отдыха. Тогда работники отеля по просьбе звезды не вызвали полицию. Сейчас дело находится на рассмотрении, однако мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.