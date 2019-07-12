Милый поцелуй украинской звездной пары: завидуйте (Видео)

Новости шоу бизнеса: Супруги наслаждаются тем, что больше могут не скрывать свои отношения.

В конце мая 2019-го звёзды украинского шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу. Только в день свадьбы возлюбленные перестали скрывать свои отношения и заявили на весь мир о том, что они - пара.

Теперь Потап и Настя регулярно радуют поклонников - флиртуют в сети и снимают милые видео. К примеру, недавно Настя Каменских опубликовала в Instastories короткий видеоролик, на котором видно, как она нежно целует мужа.

А недавно Настя Каменских рассказывала, что больше всего ценит в отношениях с Потапом. Многих поклонников пары растрогало послание певицы, но нашлись и скептики, которые не верят в брак Потапа и Насти, считая его пиаром и показухой.

Ранее сообщалось о том, что Гайтана рассказала о своих прошлых комплексах. На официальной странице в Instagram Гайтана заявила, что до всеукраинской славы она грызла ногти.