Жанна Бадоева показала повзрослевшую дочь Лолиту

Новости шоу бизнеса: На свежем снимке звездная мама и дочь в белоснежных нарядах позируют за завтраком.

Известная телеведущая, бывшая звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Жанна Бадоева поделилась в соцсети редкой семейной фотографией.

На своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала кадр, на котором запечатлена вместе со своей дочерью Лолитой.

"Я всегда говорю своим детям: "Что бы в жизни ни произошло, я всегда на твоей стороне. Я люблю тебя. У тебя всё получится. Я в тебя верю!" Знаю, как это важно слышать от близкого человека!", - подписала счастливое фото Бадоева.

Отметим, что помимо дочери Лолиты от брака с клипмейкером Аланом Бадоевым, Жанна воспитывает еще сына Бориса от предыдущих отношений. Сейчас ведущая замужем за бизнесменом Василием Мельничиным. И с 2013 года она вместе с третьим супругом и детьми живет в Италии.