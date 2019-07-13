За ними следили миллионы: самые знаменитые пары ХХ века

1 Джейн Биркин и Серж Генсбур Их союз описывали несколькими словами: "Красавица и Чудовище". Но Джейн и Сержу было наплевать на мнение окружающих, ведь они были полностью увлечены друг другом. Возлюбленные познакомились на съемках фильма "Слоган", где они сыграли главные роли. Джейн на тот момент только исполнилось 19 лет, у нее за плечами уже был неудачный брак, после которого на свет появилась ее дочь Кейт. Молодой англичанке, только приехавшей в Париж и не владеющей языком, нужно было как-то содержать себя и малолетнего ребенка, поэтому она сразу же согласилась на роль в ленте, положившей начало их с Генсбургом роману и творческому союзу. Серж обладал весьма скверным характером и типичными замашками звезды. Первое время Кейт жаловалась своему брату, что ей очень трудно работать с этим "надменным французом". Но когда однажды они встретились за пределами съемочной площадке и целый вечер провели за милыми беседами, мнение Биркин о Серже кардинально поменялось. Да и его эта встреча оставила под впечатлением, ведь обычно подобные посиделки заканчивались для известного ловеласа интересным продолжением в отеле, но в этот раз все было по-другому. Творческий союз пары, подкреплявшийся их страстными отношениями, продлился более 12 лет. За это время Биркин и Генсбург успели прославиться многими эпатажными выходками. Например, однажды ревнивый Серж рылся в сумочке у своей возлюбленной, за что получил заварным пирожным прямо в лицо. После этого Джейн выбежала на бульвар Сен-Жермен и на ходу прыгнула в Сену. А когда выбралась из воды, взяла Сержа за руку, и они вместе пошли домой как ни в чем не бывало. Бурный роман, за время которого у пары родилась дочь Шарлотта, завершился в 1980 году. Несмотря на это, бывшие возлюбленные смогли сохранить взаимопонимание и близкую дружбу — общение между ними продлилось вплоть до 1991 года, когда Сержа не стало.

2 Ален Делон и Роми Шнайдер Секс-символ 1960-х — 1980-х годов славился своими интрижками с первыми красавицами, поэтому никто практически не сомневался, что на съемках фильма "Христина" между ним и молодой успешной актрисой Роми Шнайдер возникнет роман. Так и произошло — ради того, чтобы быть с Аленом девушке пришлось рассориться со своей семьей и самостоятельно перебраться в Париж. Но не думайте, что это была любовь с первого взгляда, вовсе нет! Тогда еще малоизвестный 23-летний Делон называл окруженную славой Роми "надутой гусыней", а она его — "невоспитанным хамом". Тем не менее в марте 1959 года молодые люди обручились. Их семейную жизнь сложно назвать спокойной — своенравный Делон завидовал успеху своей супруги и часто закатывал ей скандалы. Роми же, в свою очередь, "одаривала" мужа своей безрассудной ревностью. Хотя поводы ревновать у девушки, действительно, были — к тому времени Ален становился все известнее, а поклонниц у него — появлялось все больше. Роман Шнайдер и Делона оборвался после его измены с актрисой Натали Бартелеми. На какое-то время их жизненные пути разминулись: и актриса, и актер встретили новых избранников и, казалось бы, обрели долгожданное счастье. Однако после съемок в фильме "Бассейн" чувства между Делоном и Шнайдер вспыхнули снова. Близкие влюбленных говорили, что они буквально мучили друг друга физически и морально, будучи не в силах навсегда разорвать болезненные отношения. В 43 года, измученная депрессией и последствиями алкогольной зависимости, Роми Шнайдер покинула наш мир. Медицинская экспертиза подтвердила версию о самоубийстве. Говорят, что безутешный Ален Делон сделал несколько посмертных снимков возлюбленной и хранит их по сей день.

3 Хамфри Богарт и Лорен Бэколл Их называли величайшей парой в истории кино. Хамфри Богарт и Лорен Бэколл — одни из немногих звездных супругов, которые не ссорились, не заводили интрижки на стороне, не завидовали друг другу, а просто любили. Лорен Бэколл стала четвертой и последней женой Хамфри Богарта. Познакомились они в 1943 году на пробах к фильму "Иметь и не иметь". Богарт на тот момент уже был мировой знаменитостью, а Бэколл — скромной моделью с обложки Harper’s Bazaar. Тем не менее между молодыми людьми возникла эмоциональная связь, которая переросла в нечто большее. Вскоре актер расторг брак со своей женой Майо Мето и взял в супруги очаровательную Лорен. Семейная жизнь никак не повлияла на их карьеры. После свадьбы они вместе сыграли еще в нескольких фильмах и развивались как актеры самостоятельно. В 1949 Лорен подарила мужу сына Стивена, а спустя еще три года на свет появился их второй ребенок — дочь Лесли. Когда в 1957 году Хамфри Богарт умер от рака пищевода, женщина очень тяжело переживала эту потерю. В могилу возлюбленному Лорен положила золотой свисток, который символизировал начало их отношений. В их первой совместной картине прозвучали слова: "Ты знаешь, как нужно свистеть, не правда ли, Стив?.." Кстати, своего первенца они назвали Стивеном именно в честь этого героя.

4 Курт Кобейн и Кортни Лав У этой пары довольно сложная и трагическая история любви, которая тесно переплетена с наркотической зависимостью и разгульными образом жизни. Бунтарка Кортни Лав и солист группы "Nirvana" познакомились в клубе, где музыкант выступал. Желая запомниться Кобейну, который на тот момент уже был окружен толпами поклонниц, Кортни бросила в его сторону колкую фразочку, чем спровоцировала драку. Естественно, когда они снова пересеклись через год на концерте, Курт сразу же вспомнил взбалмошную блондинку. Достаточно им было остаться наедине, как между ними тут же пробежала искра страсти. Роман пары развивался очень стремительно — уже в 1991 году они поженились, а еще спустя 6 месяцев у них родилась дочь Френсис. Но все светлые чувства, которые были между возлюбленными, порочила серьезная наркотическая зависимость, поглотившая и Курта, и Кортни. Оба пытались лечиться, и какое-то время им даже удавалось оставаться "чистыми". Однако, в конце концов, именно наркотики свели солиста культовой группы в могилу — Курт отправился в клинику на лечение, откуда уже скоро сбежал, а 8 апреля 1994 года его нашли мертвым в собственной квартире. По официальной версии причиной смерти стало самоубийство: музыкант якобы убил себя выстрелом из охотничьего ружья. Но некоторые фанаты Курта, считают, что уйти из жизни ему помогла Кортни. Впрочем, это только догадки. Кстати, Курт Кобейн входит в состав так называемого "Клуба 27" — объединенное название известных музыкантов, которые умерли в возрасте 27 лет, иногда при загадочных обстоятельствах.

5 Джон Леннон и Йоко Оно Об истории любви этой необычной пары знают, наверное, все, но мы напомним. Сначала художницу из Японии все, в том числе и жена Джона, воспринимали как очередную безумную фанатку. После того, как музыкант однажды посетил ее выставку, Йоко не давала ему прохода. Женщина могла часами сидеть под воротами его дома, забрасывала его любовными письмами, а однажды прислала ему домой коробку, внутри которой лежала разбитая чашка, испачканная кровью. Кто бы мог подумать, что эти странные знаки внимания принесут результат. Джон заинтересовался Йоко, начал приглашать ее на репетиции группы и занимался вместе с ней совместным творчеством. Многие считают, что именно появление эксцентричной художницы в жизни музыканта привело к распаду "The Beatles". За это другие участники коллектива буквально ненавидели Йоко, но Джона это не останавливало… После того, как он расторг брак со своей супругой Синтией, от которой, кстати, у него был маленький сын, они с Йоко смогли официально подтвердить свой союз. Сотни папарацци сопровождали пару даже во время их медового месяца, а они, казалось, не замечали ничего вокруг, так как были полностью поглощены друг другом. В 1973 году эмоции между артистами достигли своего пика — они решили взять паузу в отношения. Тогда Леннон завел тесную "дружбу" со своей личной помощницей Мэй Пэнг. Но спустя два года снова вернулся к Йоко, и не зря, ведь в том же году 45-летняя художница родила музыканту сына Шона. Кстати, ребенок появился на свет как раз в его день рождения.