Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Аманда Сейфрид раскритиковала блогера-инфлюенсера Ариэль Чарнас за пропаганду "идеального тела".

Блогер-инфлюенсер в сети Instagram Ариэль Чарнас, за которой следят 1,2 миллиона подписчиков, опубликовала свое фото в купальнике и подписала "Горжусь своим телом после двоих детей".

Публикация вызвала массовые обсуждения и даже привлекла внимание актрисы Аманды Сейфрид.

На своей странице в Instagram Аманда опубликовала скриншот, на котором изображен комментарий подруги актрисы на странице у Чарнас.

В сообщении приятельница актрисы обвинила блогера в том, что секрет ее идеальной фигуры – это финансовое благосостояние, а обычным женщинам сложно иметь такой же стиль жизни и быть в модельной форме после рождения двоих детей. Следовательно, по ее словам, инфлюенсер пропагандирует нереалистичный образ женщинам.

Переглянути цей допис в Instagram Proud of my body after two kids Допис, поширений Arielle Noa Charnas (@ariellecharnas) 9 Лип 2019 р. о 5:26 PDT

Подруга Аманды Сейфрид добавила, что у блогера есть высокий доход, следовательно о ее детях может заботится няня, а она в это время имеет возможность ухаживать за собой и заниматься спортом.

"Если вы не признаете, что залог вашей прекрасной формы после двух родов – это финансовое благосостояние, то просто поддерживаете нереалистичные представления о жизни и возможностях большинства матерей. Большинство женщин не имеют таких же возможностей, как вы. Вы прославляете нездоровый взгляд на женскую фигуру. Для вас выглядеть так – это естественно, но мы живем в обществе, где царит культ фигуры девочки-подростка. Молодым девушкам не нужен эталон нездоровой, изможденной "красоты", – говорится в комментарии.

Блогер после таких слов решила заблокировать Аманду Сейфрид и ее приятельницу, а в Instagram-Stories ответила: "Меня нужно наказать, потому что я стройная и в купальнике? Я не должна заботиться о том, чтобы все люди чувствовали себя хорошо. Я горжусь своим телом. Если это вызывает у вас негатив, я вас заблокирую. У меня нет времени".