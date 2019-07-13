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Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно
Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно

Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно

Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно
16:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Аманда Сейфрид раскритиковала блогера-инфлюенсера Ариэль Чарнас за пропаганду "идеального тела".

Блогер-инфлюенсер в сети Instagram Ариэль Чарнас, за которой следят 1,2 миллиона подписчиков, опубликовала свое фото в купальнике и подписала "Горжусь своим телом после двоих детей".

Публикация вызвала массовые обсуждения и даже привлекла внимание актрисы Аманды Сейфрид.

На своей странице в Instagram Аманда опубликовала скриншот, на котором изображен комментарий подруги актрисы на странице у Чарнас.

В сообщении приятельница актрисы обвинила блогера в том, что секрет ее идеальной фигуры – это финансовое благосостояние, а обычным женщинам сложно иметь такой же стиль жизни и быть в модельной форме после рождения двоих детей. Следовательно, по ее словам, инфлюенсер пропагандирует нереалистичный образ женщинам.

 
 
 
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Proud of my body after two kids

Допис, поширений Arielle Noa Charnas (@ariellecharnas)

Подруга Аманды Сейфрид добавила, что у блогера есть высокий доход, следовательно о ее детях может заботится няня, а она в это время имеет возможность ухаживать за собой и заниматься спортом.

 
 
 
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Fuck it- this is feed material. My very smart friend (again-not tagging) wrote this on a semi-influencer’s feed and she blocked both of us (even though I didn’t tag her-at least she’s getting the message). If we’re ready to get paid for flaunting our lifestyle (and inspiring some in the meantime) we have to be open to the discussions surrounding what we’re promoting. We have to back ourselves up- not run away from the issues it presents. There are gray areas everywhere. Each of us has a chance to back ourselves- especially on this platform. If you know who you are- take a second to decide if what you’re throwing out there is worth it- in the big picture.

Допис, поширений Amanda Seyfried (@mingey)

"Если вы не признаете, что залог вашей прекрасной формы после двух родов – это финансовое благосостояние, то просто поддерживаете нереалистичные представления о жизни и возможностях большинства матерей. Большинство женщин не имеют таких же возможностей, как вы. Вы прославляете нездоровый взгляд на женскую фигуру. Для вас выглядеть так – это естественно, но мы живем в обществе, где царит культ фигуры девочки-подростка. Молодым девушкам не нужен эталон нездоровой, изможденной "красоты", – говорится в комментарии.

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Блогер после таких слов решила заблокировать Аманду Сейфрид и ее приятельницу, а в Instagram-Stories ответила: "Меня нужно наказать, потому что я стройная и в купальнике? Я не должна заботиться о том, чтобы все люди чувствовали себя хорошо. Я горжусь своим телом. Если это вызывает у вас негатив, я вас заблокирую. У меня нет времени".

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Знаменитости, Актриса, Американская актриса, Аманда Сейфрид, Ариэль Чарнас.
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