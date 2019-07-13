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Хилари Дафф рассказала о первом опыте материнства

Хилари Дафф рассказала о первом опыте материнства
22:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Хилари Дафф рассказала о материнстве в 24 года.

31-летняя актриса и мама двух детей Хилари Дафф рассказала о том, как чувствовала себя при рождении первого ребенка – мальчика Луки Круза от экс-возлюбленного Майка Комри. Тогда знаменитости было 24 года.

О материнстве и одиночестве Хилари рассказала в интервью The Motherly Podcast. Став впервые мамой в 2012 году, Дафф призналась, что чувствовала себя напуганной и изолированной.

"Сначала я была немного изолированной, потому что у меня еще не было друзей, у которых были дети. Но я работала так долго, что для меня это было естественным шагом, и я всегда знала, что хочу стать мамой, и что семья станет моим приоритетом номер один в жизни. Так что я была готова к этому со всех фронтов, но немного напуганной",– рассказала звезда.

Она добавила, что беременной испугалась своих мыслей, если что-то вдруг "пойдет не так". Однако после рождения первенца ее жизнь кардинально изменилась.

По словам Хилари, в течение первых полутора лет она чувствовала, что потеряла свою личность.

"Как только ты снова находишь себя, понимаешь, что с тобой самое важное и это никто не сможет отобрать у тебя. Конечно, в какие-то моменты мне было немного грустно, мне казалось, что нет никого, кто пережил подобное, но потом я почувствовала себя суперженщиной, которая может делать все", – подчеркнула актриса.

"Раньше я думала, что ты уже стал настоящим взрослым, если у тебя есть ребенок. Но на деле все оказалось иначе. Например, я вспоминаю своих родителей, когда мне было лет десять или около того, мне тогда казалось, что они выглядели такими взрослыми. Мое восприятие было похоже на: "О, у вас есть ответы на все вопросы!". Но когда я забеременела, я немного испугалась, ведь я не знала ответов на все вопросы", – поделилась звездная мама.

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Добавим, актриса родила 25 октября 2018 года девочку, которую назвала Бэнкс Вайолет Беир, от мужа Мэттью Коми. Маленькая Бэнкс стала первым общим ребенком влюбленных. во время второй беременности Хилари Дафф откровенно заявила, что "беременность – это ад", поскольку ее тело увеличивается. Однако, по словам певицы, она счастлива быть мамой.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Хилари Дафф, Американская актриса.
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