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Джуд Лоу с женой посетили Уимблдонский турнир в Лондоне

Джуд Лоу с женой посетили Уимблдонский турнир в Лондоне
12:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Еще весной 46-летний Джуд Лоу во второй раз женился на 32-летнем психологе Филиппе Коэн.

Голливудский киноактер Джуд Лоу не является ярым поклонником светских событий, поэтому его самого, а тем более с женой или семьей сложно увидеть на публике. Впрочем, его все же заметили с любимой на Уимблдонском турнире 12 июля.

Для лондонского светского события пара выбрала красивый парный look: жена примерила белоснежный топ с бретелями и брюки с поясом на талии, лаконичную сумочку и коричневые солнцезащитные окуряри. Звезда "Капитана Марвела" в то же время надел стильный синий костюм и белую рубашку.

Супруги много обнимались и смеялись всем поклонникам, подтверждая статус счастливой пары.

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Что известно об отношении Джуда Лоу и Филипп Коэн?

Отношения пары длятся с июня 2015 года. Слухи о свадьбе 46-летнего Джуда Лоу и 32-летней Филиппы Коэн появились в сети еще в феврале 2019 года. Тогда иностранные СМИ сообщали, что церемония бракосочетания состоится в мае этого года, однако радостное событие прогремело 30 апреля. Для киноактера это уже второй брак – ранее он был женат на актрисе Сэйди Фост, в браке с которой родилось трое детей. Впоследствии он имел отношения с Сиенной Миллер, с которой еще не один раз "сходился", но голливудский ловелас также отметился еще несколькими романими, в ходе которых родилось двое детей – дочери от модели Саманты Берк и певицы Кетринг Берг.

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Лондон, Джуд Лоу, Британский актер, Уимблдонский турнир, Филиппа Коэн.
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