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Воскресенье, 14.07.2019
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Кьяра Ферраньи превратилась в Сейлор Мун: яркие снимки
Кьяра Ферраньи превратилась в Сейлор Мун: яркие снимки

Кьяра Ферраньи превратилась в Сейлор Мун: яркие снимки

Кьяра Ферраньи превратилась в Сейлор Мун: яркие снимки
20:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная брогерша Кьяра Ферраньи примерила образ Сейлор Мун во время поездки в Токио.

Популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи, за которой следят около 17 миллионов пользователей в социальных сетях, отправилась в столицу Японии вместе со своим мужем Fedez и их общим сыном Лео.

Яркие фотографии Токио Ферраньи публикует на своей странице в Instagram.

Для японского путешествия блогерша подготовила множество ярких "луков" в стиле аниме.

 
 
 
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Sailor Ferry

Допис, поширений Fedez (@fedez)

Для одного из своих публичных выходов итальянка подготовила "косплей" популярной героини японских мультфильмов, а именно переоделась в Сейлор Мун.

"В последнюю ночь я превратилась в героиню из моего детства", – добавила в подписи Кьяра.

 
 
 
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Visiting Meiji Jingu and Akihabara with the family #TheFerragnez

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

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Не менее интересны и другие "аутфиты" звездного итальянского семейства. Мода в Японии позволила Ферраньи не бояться безумных экспериментов в одежде и макияже, поэтому Instagram блогерши рябит насыщенными цветами и необычными образами.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Блогер, Косплей, Кьяра Ферраньи, Сейлор Мун.
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