Кьяра Ферраньи превратилась в Сейлор Мун: яркие снимки

Новости шоу бизнеса: Популярная брогерша Кьяра Ферраньи примерила образ Сейлор Мун во время поездки в Токио.

Популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи, за которой следят около 17 миллионов пользователей в социальных сетях, отправилась в столицу Японии вместе со своим мужем Fedez и их общим сыном Лео.

Яркие фотографии Токио Ферраньи публикует на своей странице в Instagram.

Для японского путешествия блогерша подготовила множество ярких "луков" в стиле аниме.

Переглянути цей допис в Instagram Sailor Ferry Допис, поширений Fedez (@fedez) 14 Лип 2019 р. о 3:18 PDT

Для одного из своих публичных выходов итальянка подготовила "косплей" популярной героини японских мультфильмов, а именно переоделась в Сейлор Мун.

"В последнюю ночь я превратилась в героиню из моего детства", – добавила в подписи Кьяра.

Переглянути цей допис в Instagram Visiting Meiji Jingu and Akihabara with the family #TheFerragnez Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 14 Лип 2019 р. о 3:33 PDT

Не менее интересны и другие "аутфиты" звездного итальянского семейства. Мода в Японии позволила Ферраньи не бояться безумных экспериментов в одежде и макияже, поэтому Instagram блогерши рябит насыщенными цветами и необычными образами.