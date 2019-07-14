Кьяра Ферраньи превратилась в Сейлор Мун: яркие снимки

Популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи, за которой следят около 17 миллионов пользователей в социальных сетях, отправилась в столицу Японии вместе со своим мужем Fedez и их общим сыном Лео.
Яркие фотографии Токио Ферраньи публикует на своей странице в Instagram.
Для японского путешествия блогерша подготовила множество ярких "луков" в стиле аниме.
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Для одного из своих публичных выходов итальянка подготовила "косплей" популярной героини японских мультфильмов, а именно переоделась в Сейлор Мун.
"В последнюю ночь я превратилась в героиню из моего детства", – добавила в подписи Кьяра.
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Visiting Meiji Jingu and Akihabara with the family #TheFerragnez
Не менее интересны и другие "аутфиты" звездного итальянского семейства. Мода в Японии позволила Ферраньи не бояться безумных экспериментов в одежде и макияже, поэтому Instagram блогерши рябит насыщенными цветами и необычными образами.