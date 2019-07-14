Роузи Хантингтон-Уайтли побывала на презентации нового "Форсажа": наряд модели

Новости шоу бизнеса: Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли обнажила стройные ноги в белом платье на презентации фильма "Форсаж: Гоббс и Шоу".

Популярная британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила одно из анонсированных мероприятий в Голливуде – презентацию нового фильма "Форсаж: Гоббс и Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw). Для публичного выхода звезда выбрала очень соблазнительное платье, чем привлекла внимание всех участников премьеры.

В субботу, 13 июля, в Голливуде состоялась долгожданная презентация фильма "Форсаж: Гоббс и Шоу". Продолжение легендарных фильмов "Форсаж", которые каждый раз получают бешеную популярность в прокате, привлекло внимание всех СМИ.

На красной дорожке появились все главные актеры киноленты и их вторые половинки. Так, среди гостей можно было увидеть Джейсона Стейтема и его любимую Роузи Хантингтон-Уайтли, Идриса Эльбу с женой Сабриной и дочерью Исан, Дуэйна Джонсона с мамой и других. Все знаменитости потрясли фотографов элегантными нарядами.

Но, пожалуй, наибольшее внимание привлекла 32-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли. Модель пришла поддержать своего звездного мужа, который исполнил одну из главных ролей в фильме, в очень откровенном белом платье. Наряд был приталенным, поэтому все смогли полюбоваться идеальными формами Роузи Хантингтон-Уайтли и отсутствием на ней белья. Пикантности платью добавляли большой разрез на ноге и прозрачные полоски.

К такому смелому наряд манекенщица подобрала едва заметные босоножки на каблуке, украшенные камнями, и украшения. Рози Хантингтон-Уайтли предпочла идеальную укладку волос и дневной макияж, который подчеркнул ее естественную красоту. Выглядела звездная девушка Джейсона Стейтема роскошно, что отметили эксперты всех западных СМИ.