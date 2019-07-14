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Меган Маркл и принц Гарри побывали на премьере "Короля Льва": look герцогини

Меган Маркл и принц Гарри побывали на премьере "Короля Льва": look герцогини
21:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж принц Гарри стали гостями премьеры мультфильма "Король Лев" в Лондоне.

Премьера "Короля Льва" состоялась в Лондоне в воскресенье, 14 мая. Настоящим сюрпризом для поклонников королевской семьи, в том числе Меган Маркл, стало появление супругов на мероприятии.

Для выхода герцогиня Сассекская подготовила роскошный и элегантный образ. Меган примерила черное платье-миди от Jason Wu с прозрачным верхом. Добавим, что после родов Маркл может похвастаться пышными формами, которые платье удачно подчеркнуло.

Завершили образ герцогини Сассекской туфли-лодочки на высоком каблуке от Aquazurra, которые стоят 640 фунтов стерлингов, и клатч от Gucci ценой в 1,680 фунтов стерлингов.

 
 
 
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Harry and Meghan are on the #LionKing golden carpet! We’re there too - watch our Stories for all the excitement

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

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Сопровождал Меган ее муж принц Гарри. Добавим, что в этот день проходит закрытие Уимблдонского турнира, который традиционно посещают представители королевской семьи. Однако, вместо герцогов Сассекских, событие посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Все по теме:

Премьера, Принц Гарри, Королевская семья, Король Лев, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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