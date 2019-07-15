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Тина Кароль показала упругие ягодицы

Тина Кароль показала упругие ягодицы
09:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На пикантном кадре украинская звезда позирует в очень коротких шортах и кроп-топе молочного цвета.

Украинская 34-летняя певица Тина Кароль продолжает поражать поклонников в социальных сетях новыми пикантными снимками с горячей фотосессии.

Новые кадры Кароль, которая предстала перед объективом фотографа Алины Симоненко, звезда опубликовала на своей странице в Instagram. 

Дополнили нежный и секспальний одновременно образ Тины туфли-лодочки в тон наряду с прозрачными вставками. Выглядит в кадре певица радостно и непринужденно. 

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль #nyc

Публикация от Alina Symonenko (@spromojna)

"У-ля-ля", – игриво прокомментировала свой снимок артистка.

В новом образе: Тина Кароль поразила поклонников образом светской львицы

В течении первого дня фотографию лайкнули более 65 тысяч поклонников и дополнили ее сотнями комплиментов в комментариях.

"Это невероятно", "Тина, что это за красота?", "Ноги как у Кендалл, попа как у Тины", "Ты роскошная", – пишут пользователи в сети.

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Тина Кароль, Знаменитости, Певица, Артистка.
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