Тина Кароль показала упругие ягодицы

Новости шоу бизнеса: На пикантном кадре украинская звезда позирует в очень коротких шортах и кроп-топе молочного цвета.

Украинская 34-летняя певица Тина Кароль продолжает поражать поклонников в социальных сетях новыми пикантными снимками с горячей фотосессии.

Новые кадры Кароль, которая предстала перед объективом фотографа Алины Симоненко, звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Дополнили нежный и секспальний одновременно образ Тины туфли-лодочки в тон наряду с прозрачными вставками. Выглядит в кадре певица радостно и непринужденно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль #nyc Публикация от Alina Symonenko (@spromojna) 13 Июл 2019 в 10:38 PDT

"У-ля-ля", – игриво прокомментировала свой снимок артистка.

В течении первого дня фотографию лайкнули более 65 тысяч поклонников и дополнили ее сотнями комплиментов в комментариях.

"Это невероятно", "Тина, что это за красота?", "Ноги как у Кендалл, попа как у Тины", "Ты роскошная", – пишут пользователи в сети.