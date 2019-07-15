Тина Кароль показала упругие ягодицы

Украинская 34-летняя певица Тина Кароль продолжает поражать поклонников в социальных сетях новыми пикантными снимками с горячей фотосессии.
Новые кадры Кароль, которая предстала перед объективом фотографа Алины Симоненко, звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Дополнили нежный и секспальний одновременно образ Тины туфли-лодочки в тон наряду с прозрачными вставками. Выглядит в кадре певица радостно и непринужденно.
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"У-ля-ля", – игриво прокомментировала свой снимок артистка.
В течении первого дня фотографию лайкнули более 65 тысяч поклонников и дополнили ее сотнями комплиментов в комментариях.
"Это невероятно", "Тина, что это за красота?", "Ноги как у Кендалл, попа как у Тины", "Ты роскошная", – пишут пользователи в сети.