Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото

В Instagram 29-летняя певица опубликовала фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру.
Также она пожаловалась на погоду, отметив, что хочет больше тепла.
"Невероятная! Очень красивая!" "Повезло Дантесу", "Вы такая стильная и красивая", "Слишком сексуальная!" "Ты прекрасна", "Красотка", - пишут в сети.
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Как сообщалось ранее, на фото артистка запечатлена со своей мамой — Ольгой. На фото они предстали в стильных нарядах: Надя надела черные леггинсы с принтом, напоминающим мрамор, бело-горчичный худи и белые кроссовки на высокой платформе, а мама — джинсы и джинсовую куртку, а также ретро-кроссовки белого цвета.