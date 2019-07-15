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Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото

Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
12:16 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонники Дорофеевой забросали ее комплиментами, отметив, что ее мужу Владимиру Дантесу очень повезло со второй половинкой.

В Instagram 29-летняя певица опубликовала фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру.

Также она пожаловалась на погоду, отметив, что хочет больше тепла.

"Невероятная! Очень красивая!" "Повезло Дантесу", "Вы такая стильная и красивая", "Слишком сексуальная!" "Ты прекрасна", "Красотка", - пишут в сети. 

 
 
 
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Лето, ну неее, мы так не договаривались Верни вот это вот - «блин, как жарко»

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева рассекретила свой вес

Как сообщалось ранее, на фото артистка запечатлена со своей мамой — Ольгой. На фото они предстали в стильных нарядах: Надя надела черные леггинсы с принтом, напоминающим мрамор, бело-горчичный худи и белые кроссовки на высокой платформе, а мама — джинсы и джинсовую куртку, а также ретро-кроссовки белого цвета.

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Знаменитости, Фото, Певица, Надя Дорофеева, Артистка.
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