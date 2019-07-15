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Дэвид Бекхэм посетил Уимблдонский турнир с пожилой мамой

Дэвид Бекхэм посетил Уимблдонский турнир с пожилой мамой
21:42 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Маме Дэвида Бекхэма в этом году исполняется 70 лет.

В молодости парикмахер Сандра Уэст была настоящей футбольной фанаткой, она болела за клуб "Манчестер Юнайтед", за который впоследствии начал играть ее сын.

Пожилая леди и сейчас очень любит наблюдать за спортивными состязаниями. Дэвид решил сделать ей настоящий подарок, взяв с собой на Уимблдонский турнир. Бекхэм и его мать появились на полуфинале одной из теннисных игр "Большого шлема".

Фото с корта футболист разместил в Instagram. Как отметили увидевшие снимок поклонники, мама знаменитости совсем не выглядит на свой возраст, а с искренней улыбкой на лице она кажется еще моложе.

 
 
 
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Fun day at Wimbledon with mum.. #tradition @wimbledon @sandra_beckham49

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Дэвид Бекхэм, Мама, Уимблдонский турнир.
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