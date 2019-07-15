Дэвид Бекхэм посетил Уимблдонский турнир с пожилой мамой

Новости шоу бизнеса: Маме Дэвида Бекхэма в этом году исполняется 70 лет.

В молодости парикмахер Сандра Уэст была настоящей футбольной фанаткой, она болела за клуб "Манчестер Юнайтед", за который впоследствии начал играть ее сын.

Пожилая леди и сейчас очень любит наблюдать за спортивными состязаниями. Дэвид решил сделать ей настоящий подарок, взяв с собой на Уимблдонский турнир. Бекхэм и его мать появились на полуфинале одной из теннисных игр "Большого шлема".

Фото с корта футболист разместил в Instagram. Как отметили увидевшие снимок поклонники, мама знаменитости совсем не выглядит на свой возраст, а с искренней улыбкой на лице она кажется еще моложе.

View this post on Instagram Fun day at Wimbledon with mum.. #tradition @wimbledon @sandra_beckham49 A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jul 11, 2019 at 11:41am PDT

"Веселый денек на Уимблдоне с мамой", - прокомментировал Бекхэм новое семейное селфи.