"Ангел" Victoria's Secret презентовала купальники в горячей фотосессии

Новости шоу бизнеса: Новые фото появились в Instagram-блоге американки Жасмин и всего за несколько часов сорвали шквал комментариев и лайков.

Жасмин Тукс не забывает радовать своих фанатов новыми пикантными снимками, поэтому презентовала пару кадров с новым купальником ярких оттенков.

На снимках Тукс позирует в раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера цвета фуксии и трусиков V-образной формы ярко-красного оттенка.

Такой фасон купальника очень к лицу Жасмин, которая кроме смуглого цвета кожи обладает отличными внешними данными. Темные вьющиеся волосы и минимум макияжа дополнили пляжный образ модели на фоне виллы с пальмами и бассейном. В своем посте звезда призналась, что сейчас проводит время на Сейшельских островах.

View this post on Instagram Chill vibes @revolve #revolvearoundtheworld A post shared by Jasmine Tookes (@jastookes) on Jun 23, 2019 at 9:00am PDT

Стоит добавить, что в течение целого лета 28-летняя Жасмин публикует на своей странице горячие кадры своей работы и отдыха.