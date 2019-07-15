"Ангел" Victoria's Secret презентовала купальники в горячей фотосессии

Жасмин Тукс не забывает радовать своих фанатов новыми пикантными снимками, поэтому презентовала пару кадров с новым купальником ярких оттенков.
На снимках Тукс позирует в раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера цвета фуксии и трусиков V-образной формы ярко-красного оттенка.
Такой фасон купальника очень к лицу Жасмин, которая кроме смуглого цвета кожи обладает отличными внешними данными. Темные вьющиеся волосы и минимум макияжа дополнили пляжный образ модели на фоне виллы с пальмами и бассейном. В своем посте звезда призналась, что сейчас проводит время на Сейшельских островах.
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Стоит добавить, что в течение целого лета 28-летняя Жасмин публикует на своей странице горячие кадры своей работы и отдыха.