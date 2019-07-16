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Вторник, 16.07.2019
Знаменитостей состарили с помощью приложения FaceApp (Фото)
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Знаменитостей состарили с помощью приложения FaceApp (Фото)

В последнее время в сети набирает огромную популярность появившееся еще в 2017 году приложение FaceApp, которое при помощи нейросети накладывает на изображения разные фильтры. Один из таких фильтров даже умеет естественно «состарить» человека на фото, добавив ему морщин и седины. И если на первых порах FaceApp юзали в основном рядовые пользователи, сейчас функции программы уже успели протестировать на себе знаменитости, в том числе Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Тимур Батрутдинов и Кристина Асмус. Кто еще «заглянул в будущее» с помощью программы и увидел себя в старости, читайте и смотрите в нашем материале.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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