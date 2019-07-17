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Среда, 17.07.2019
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Регина Тодоренко рассказала о семейной жизни с Владом Топаловым

Регина Тодоренко рассказала о семейной жизни с Владом Топаловым
15:25 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новоиспеченная жена призналась, что семья у них очень эмоциональная, и только юмор помогает им сгладить негативный накал страстей.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала о семейной жизни с российским певцом Владом Топаловым. Свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, а недавно отпраздновала это событие в кругу родных и друзей.

"У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня лично есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях. Ты, мужчина, указываешь нам путь, а я, женщина...", - сделала паузу Регина. "Посылаю тебя куда подальше и иду своим", - продолжил Влад. "Нет, собираю нам рюкзак в это путешествие! Для меня так", - отметила Тодоренко.

Девушка добавила, что чувство юмора их во многом спасает. "Чувство юмора вообще спасает жизнь. Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир", - отметила телеведущая.

Новоиспеченные супруги также рассказали о совместном быте.

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"Я очень благодарна Владиславу Михайловичу за то, что он смирился с моим несовершенством и немножко облегчил мне жизнь: нанял людей, которые мне помогают в воспитании ребенка и ведении домашних дел", - призналась Регина.

А Влад рассказал, что в быту его раздражает многое, но он учится с этим мириться.

"Где-то Регина терпит мои недостатки, где-то я закрываю глаза на ее привычки. И вместо того, чтобы тратить нервы на раздражение, я лучше помогу ей, грубо говоря, убрать со стола или вымыть посуду. Это система противовесов. В другой раз Регина поможет мне или даст возможность исправиться", - отметил Топалов.

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Все по теме:

Семья, Отношения, Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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