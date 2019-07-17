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Елизавета II ошеломила публику своим нарядом с растительным орнаментом

Елизавета II ошеломила публику своим нарядом с растительным орнаментом
21:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Монарх должен всегда быть в центре внимания, привлекая внимание всех очевидцев к его выходу.

Британская королева Елизавета II в 93 года охотно примеряет эффектные наряды, которые, наверное, не решаются надеть даже молодые люди. Монарх часто предстает перед камерами в цветных пальто, в частности, цвета фуксии, и платьях с цветочным принтом. На днях Ее Величество засветила новинку своего гардероба – платье с флористическим орнаментом.

Еще с детства мама Елизаветы II учила ее, что представители королевской семьи должны одеваться элегантно, но при этом не теряться в толпе из-за неприметного образа.Поэтому после коронации британская королева взялась выполнять наставления матери. Каждый раз она демонстрирует идеальный стиль, подбирая яркие вещи.

Исключением не становятся и ее частые аудиенции, устроенные в Букингемском дворце. В частности, 16 июля Елизавета II встретилась с представителями Королевского полка Гуркхов. На аудиенцию Ее Величество решила одеть новинку своего гардероба. Перед гостями она появилась в скромном бледно-розовом платье с длиной ниже колена, которое имело растительный принт.

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Хотя одежда королевы не была яркой, но все же выделялась на мероприятие. К платью Елизавета II подобрала любимые украшения из белых жемчужин и сделала укладку своих волос. Маленькая черная сумочка и обувь на устойчивых каблуках завершили ее нежный look.

По информации представителей Букингемского дворца, аудиенция была заранее запланированной. Королевский полк Гуркхов представил королеве новый жезл, изготовленный из бронзы и серебра.

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Королевская семья, Елизавета II, Наряд.
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