Елизавета II ошеломила публику своим нарядом с растительным орнаментом

Британская королева Елизавета II в 93 года охотно примеряет эффектные наряды, которые, наверное, не решаются надеть даже молодые люди. Монарх часто предстает перед камерами в цветных пальто, в частности, цвета фуксии, и платьях с цветочным принтом. На днях Ее Величество засветила новинку своего гардероба – платье с флористическим орнаментом.
Еще с детства мама Елизаветы II учила ее, что представители королевской семьи должны одеваться элегантно, но при этом не теряться в толпе из-за неприметного образа.Поэтому после коронации британская королева взялась выполнять наставления матери. Каждый раз она демонстрирует идеальный стиль, подбирая яркие вещи.
Исключением не становятся и ее частые аудиенции, устроенные в Букингемском дворце. В частности, 16 июля Елизавета II встретилась с представителями Королевского полка Гуркхов. На аудиенцию Ее Величество решила одеть новинку своего гардероба. Перед гостями она появилась в скромном бледно-розовом платье с длиной ниже колена, которое имело растительный принт.
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Yesterday, The Queen inspected the ceremonial "staff" that is carried by the Royal Gurkha Rifles regiment, during an audience at Buckingham Palace. The "staff" is 6 feet high and made of bronze and silver. Like a Sovereign’s "Colour" (a certain type of flag) it is greeted with a Royal salute when it appears or is marched off parade. The Queen held the audience to mark the 25th Anniversary of the formation of The Royal Gurkha Rifles regiment. @officialtheroyalgurkharifles
Хотя одежда королевы не была яркой, но все же выделялась на мероприятие. К платью Елизавета II подобрала любимые украшения из белых жемчужин и сделала укладку своих волос. Маленькая черная сумочка и обувь на устойчивых каблуках завершили ее нежный look.
По информации представителей Букингемского дворца, аудиенция была заранее запланированной. Королевский полк Гуркхов представил королеве новый жезл, изготовленный из бронзы и серебра.