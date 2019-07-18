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С Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальных домагательствах

С Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальных домагательствах
14:01 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В 2017 году жизнь звезды "Карточного домика" превратилась в кошмар после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

В последний год Кевин Спейси жил от одного судебного заседания до другого, но, к счастью, вчера уголовное преследование 59-летнего актера было прекращено.

Западные СМИ сообщили, что прокурор штата Массачусетс снял с Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах. Судебное дело против актера завели в 2018 году после того, как сын телеведущей Хизер Унру обратился с заявлением в полицию.

По словам молодого человека, в 2016 году в одном из баров Массачусетса он, будучи 18-летним юношей, познакомился со Спейси. Однако общение приняло неприятный для него оборот, когда звезда "Карточного домика" попытался напоить юношу и начал к нему приставать.

Доказательством против Кевина должна была стать переписка жертвы с другом, которому он сообщил о случившемся, но истец отказался предоставлять суду телефон. По закону, попытка изменить доказательства преследуется в уголовном порядке, поэтому потерпевший воспользовался правом не давать порочащих себя показаний и отказался от дальнейших тяжб со Спейси.

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Напомним, из-за громкого скандала актер потерял роль в популярном сериале "Карточный домик" и перестал сниматься в кино. В прошлом году Кевин записал видеоролик в образе своего героя, в котором завуалированно раскритиковал движение MeToo.

"Я знаю, чего вы хотите — моего возвращения. Многие, конечно, поверили всему сказанному и ждали, что я признаюсь и получу по заслугам. Но все не бывает так просто — ни в политике, ни в жизни. Вы ведь не поверите в худшее без доказательств, не осудите, не имея фактов, правда? Нет, вы этого не сделаете, потому что мы умнее, чем они думают", — заявил актер.

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Знаменитости, Актер, Обвинение, Кевин Спейси, Домогательство.
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