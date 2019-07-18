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Четверг, 18.07.2019
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СМИ: У Тома Холланда появилась девушка

СМИ: У Тома Холланда появилась девушка
13:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Судя по снимкам, 23-летний актер больше не одинок, и фанаткам придется с этим смириться.

Весь вчерашний вечер иностранные поклонницы Тома Холланда пребывали в волнении из-за фотографий папарацци, которые застали звезду «Человека-паука» в обществе прекрасной незнакомки. 

Как сообщило издание TMZ, экранный Человек-паук променял Мэри Джейн на Гвен Стейси. Дело в том, что на днях актера застали в лондонском Гайд-парке с незнакомой публике блондинкой.

Журналисты и поклонники обратили внимание на то, что пара была одета в одежду похожего фасона и цвета, а на шее и у Тома, и у его предполагаемой избранницы были парные подвески в виде замочной скважины и ключа. Кроме того, оба выглядели расслабленными, довольными и немного пьяными. 

 
 
 
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I'm so happy for him I love to see Tom happy. WHAT DO YOU THINK ABOUT THIS?? #tomholland #spiderman #ironman #robertdowneyjr #marvel #stanlee #captainamerica #chrisevans

Публикация от Marvel everywhere (@marvel_mywhole_love)

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Не успели таблоиды начать расследование, как фанаты актера выяснили несколько фактов. Так, им удалось узнать, что девушку зовут Оливия Болтон и она давний друг семейства Холландов, а возможно, даже родственница Тома. Связывают ли их романтические отношения или нет — неизвестно, поскольку Холланд не дает комментариев на этот счет, а Болтон удалила свои аккаунты из социальных сетей после нападок поклонников актера.

Примечательно, что фотографии папарацци появились после продолжительных слухов о тайном романе Холланда и его коллеги по кинокомиксу «Человек-паук» Зендаи.

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Отношения, Знаменитости, Человек-паук, Актер, Том Холланд.
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