СМИ: У Тома Холланда появилась девушка

Новости шоу бизнеса: Судя по снимкам, 23-летний актер больше не одинок, и фанаткам придется с этим смириться.

Весь вчерашний вечер иностранные поклонницы Тома Холланда пребывали в волнении из-за фотографий папарацци, которые застали звезду «Человека-паука» в обществе прекрасной незнакомки.

Как сообщило издание TMZ, экранный Человек-паук променял Мэри Джейн на Гвен Стейси. Дело в том, что на днях актера застали в лондонском Гайд-парке с незнакомой публике блондинкой.

Журналисты и поклонники обратили внимание на то, что пара была одета в одежду похожего фасона и цвета, а на шее и у Тома, и у его предполагаемой избранницы были парные подвески в виде замочной скважины и ключа. Кроме того, оба выглядели расслабленными, довольными и немного пьяными.

Не успели таблоиды начать расследование, как фанаты актера выяснили несколько фактов. Так, им удалось узнать, что девушку зовут Оливия Болтон и она давний друг семейства Холландов, а возможно, даже родственница Тома. Связывают ли их романтические отношения или нет — неизвестно, поскольку Холланд не дает комментариев на этот счет, а Болтон удалила свои аккаунты из социальных сетей после нападок поклонников актера.

Примечательно, что фотографии папарацци появились после продолжительных слухов о тайном романе Холланда и его коллеги по кинокомиксу «Человек-паук» Зендаи.