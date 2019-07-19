СМИ: Бен Аффлек закрутил новый роман

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Бен Аффлек закрутил роман с 28-летней прислугой.

За последние несколько лет жизнь голливудского актера Бена Аффлека превратилась в черную полосу неудач. Сначала развод с женой Дженнифер Гарнер, с которой он прожил 10 лет, потом - проблемы с алкоголем. В последствии это привело к потере роли "Бэтмена" и режиссерского кресла.

Но теперь, после нескольких месяцев в реабилитационном центре и наставлений своей бывшей супруги, Аффлек снова возвращается к жизни.

Теперь СМИ обсуждают возможный новый роман актера. Издание NW сообщает, что избранницей актера стала его личный повар Габриэль Конильо.

"Она очень впечатлила Бена на кухне, она прислушивается к его желаниям и у нее много опыта в приготовлении веганских блюд", — рассказал инсайдер изданию.

Он утверждает, что Аффлек и Габи живут в доме актера как супружеская пара, часто гуляют вместе и ходят за покупками.