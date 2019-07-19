Ольга Сумская засветила пышную грудь в откровенном декольте

Новости шоу бизнеса: На снимках Сумская демонстрирует свою фигуру в эффектных и порой весьма откровенных нарядах.

Украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская опубликовала забавное фото в новом образе.

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская не перестает удивлять поклонников модными образами. 52-летняя звезда регулярно публикует в социальных сетях новые фотографии, которые вызывают бурную реакцию подписчиков.

А на днях на личной странице в Facebook артистка опубликовала архивную фотографию в соблазнительном образе.

"ФБ напомнил об интересной фотосессию… И что это за форма, друзья, какой авиакомпании?" – написала Сумская.

"Олечка, извини, не посмотрела на значки, а оказывается ты – капитан большого воздушного лайнера, который называется Нести людям счастье! Своей игрой в театре и кино. Браво капитану!!!", "Годы вас обходят. Все же такая волшебная, как с Роксоланы", "Олечка!!! У меня на телефоне теперь новая заставка!!! И друзья просят!!!" – комментируют поклонники.