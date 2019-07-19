Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение
Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение

Ольга Сумская засветила пышную грудь в откровенном декольте

Ольга Сумская засветила пышную грудь в откровенном декольте
15:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимках Сумская демонстрирует свою фигуру в эффектных и порой весьма откровенных нарядах.

Украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская опубликовала забавное фото в новом образе.

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская не перестает удивлять поклонников модными образами. 52-летняя звезда регулярно публикует в социальных сетях новые фотографии, которые вызывают бурную реакцию подписчиков. 

А на днях на личной странице в Facebook артистка опубликовала архивную фотографию в соблазнительном образе. 

Прекрасная Роксолана: Ольга Сумская в роскошном белом платье

"ФБ напомнил об интересной фотосессию… И что это за форма, друзья, какой авиакомпании?" – написала Сумская.

"Олечка, извини, не посмотрела на значки, а оказывается ты – капитан большого воздушного лайнера, который называется Нести людям счастье! Своей игрой в театре и кино. Браво капитану!!!", "Годы вас обходят. Все же такая волшебная, как с Роксоланы", "Олечка!!! У меня на телефоне теперь новая заставка!!! И друзья просят!!!" – комментируют поклонники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Ольга Сумская, Стюардеса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
05 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Германия назначила нового посла в Украине
Германия назначила нового посла в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
СМИ: 52-летняя голливудская актриса ожидает ребенка
СМИ: 52-летняя голливудская актриса ожидает ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь