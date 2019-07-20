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Дядя Жора поделился своими мыслями о будущем детей

Дядя Жора поделился своими мыслями о будущем детей
11:54 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Какие профессии рассматривает Дядя Жора для своей выпускницы?

Ведущий и шоумен Дядя Жора, он же Вадим Мичковский, известен не только веселым нравом и умением искрометно шутить. Он – примерный отец троих дочек: Ульяны, Устины и Амины. Старшая в этом году окончила школу. И перед всей семьей стал нелегкий выбор профессии для выпускницы.

"Она подумывает стать психологом. Любит все разложить по полочкам, проанализировать. Мы с женой Наташей не возражаем, пусть сама решает. В свое время у меня не было выбора. Родители – юристы, я продолжил династию. Даже несколько лет после учебы в суде проработал. Слава богу, потом темперамент взял свое. Вот так резко попал из юристов в юмористы", – рассказал clutch.ua Дядя Жора.

 Но хоть шоумен и дал дочери свободу выбора, все же посоветовал осваивать новые горизонты.

"Сейчас появляются новые профессии, которые будут популярны завтра. Например, почему бы не попробовать заниматься блогингом. Это интересно и прибыльно. Пять из десяти самых богатых каналов на YouTube принадлежат детям. Они не только покоряют сердца своих подписчиков, но и зарабатывают реальные деньги. В общем, сейчас многие становятся блогерами, но мало у кого получается стать настоящей звездой. Ведь нигде этому не учат!" – посетовал ведущий.

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Сам он ведет несколько юмористических блогов и прекрасно чувствует себя перед камерой. Так почему бы не передать бесценный опыт младшему поколению? В таких целях Дядя Жора открыл телешколу "Kids Team". Хорошей базой для маленьких актеров станет курс актерского мастерства. А вот для будущих звезд соцсетей с 29 июля запускается курс блогинга. Интенсив "Будь online!" познакомит учеников с основами композиционного построения кадра, а также приложениями для фотообработки и видеомонтажа, методами наращивания числа подписчиков и монетизацией блога. Чем наполнять блог, как красиво говорить и отлично смотреться в кадре расскажут преподаватели, известные блогеры и сам Дядя Жора.

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Ульяна, Знаменитость, Шоумен, Ведущий, Дядя Жора, Устина, Амина.
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