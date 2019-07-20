Новый судья "Танців з зірками" назвал своего фаворита прошлого сезона

Новости шоу бизнеса: Хореораф Франциско Гомес рассказал, что в прошлом сезоне "Танців з зірками" Иракли Макацария запомнился ему больше всех.

Новый судья "Танцев со звездами", всемирно известный хореограф Франциско Гомес рассказал, кто из участников прошлых сезонов запомнился ему больше всего.

В интервью "1+1" он рассказал, что больше всего обратил внимание на участника второго сезона шоу Иракли Макацарию.

"Там был один мужчина с очень интересным именем – Иракли Макацария. Его танцы мне больше всего запомнились", - отметил Франциско.

Также хореограф рассказал о своих отношениях с другими членами жюри.

"С Владом Ямой я знаком много лет, еще со времен работы на одном танцевальном проекте. А относительно Екатерины Кухар – знаю только, что она прима-балерина. Просто мы еще не встречались. Скоро познакомимся", - рассказал Гомес.

Премьера третьего сезона "Танцев со звездами" состоится 25 августа.