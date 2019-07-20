Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Луценко сообщил о ходе расследовании убийства Шеремета
Луценко сообщил о ходе расследовании убийства Шеремета
Зеленский обсудит с правоохранителями ход расследования дела Павла Шеремета
Зеленский обсудит с правоохранителями ход расследования дела Павла Шеремета
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Новый судья "Танців з зірками" назвал своего фаворита прошлого сезона
Новый судья "Танців з зірками" назвал своего фаворита прошлого сезона

Новый судья "Танців з зірками" назвал своего фаворита прошлого сезона

Новый судья "Танців з зірками" назвал своего фаворита прошлого сезона
11:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Хореораф Франциско Гомес рассказал, что в прошлом сезоне "Танців з зірками" Иракли Макацария запомнился ему больше всех.

Новый судья "Танцев со звездами", всемирно известный хореограф Франциско Гомес рассказал, кто из участников прошлых сезонов запомнился ему больше всего.

В интервью "1+1" он рассказал, что больше всего обратил внимание на участника второго сезона шоу Иракли Макацарию.

"Там был один мужчина с очень интересным именем – Иракли Макацария. Его танцы мне больше всего запомнились", - отметил Франциско.

Также хореограф рассказал о своих отношениях с другими членами жюри.

"С Владом Ямой я знаком много лет, еще со времен работы на одном танцевальном проекте. А относительно Екатерины Кухар – знаю только, что она прима-балерина. Просто мы еще не встречались. Скоро познакомимся", - рассказал Гомес.

Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение

Премьера третьего сезона "Танцев со звездами" состоится 25 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Франциско Гомес, Иракли Макацария, Танці з зірками.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Идеальные формы: Жозефин Скривер снялась для сексуальной обложки журнала
04 Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца
05 Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Меркель &quot;с беспокойством&quot; воспринимает попытки РФ влиять на европейскую политику
Меркель "с беспокойством" воспринимает попытки РФ влиять на европейскую политику
Итоги 19 июля: Зеленский, Вышинский и иранский беспилотник
Итоги 19 июля: Зеленский, Вышинский и иранский беспилотник
В Нигерии боевики напали на конвой международной гуманитарной организации
В Нигерии боевики напали на конвой международной гуманитарной организации
Одни синяки: поклонников Лободы шокировало ее фото после концерта
Одни синяки: поклонников Лободы шокировало ее фото после концерта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь