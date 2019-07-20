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Невероятная красотка: Регина Тодоренко показала новые фото со свадьбы

Невероятная красотка: Регина Тодоренко показала новые фото со свадьбы
12:48 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Регина Тодоренко порадовала новой порцией эксклюзивных фото со свадьбы.

На своей официальной странице в Instagram бывшая ведущая "Орла и Решки" Регина опубликовала порцию новых трогательных фотографий. Знаменитость опубликовала два новых снимка, которые выглядят просто шикарно.

"Вчера мы с Владиславом Михайловичем получили полторы тысячи красивейших фото со свадьбы, которые я планирую собрать в один исполинский альбом. И пусть он будет неподъемный, зато эти воспоминания навсегда останутся на волшебных страничках", - написала Тодоренко.

"Мы очень долго думали, выбирали страну и место, где хотели бы сыграть нашу свадьбу. Хотелось, чтобы это было сказочно красиво, как в кино! Когда я впервые увидела фотографии Виллы Astor в Сорренто, я поняла, что именно здесь хочу провести свадьбу! К тому же, Италия очень знаковое для нас с ВМ место, ведь почти год назад где-то в море между Сицилией и Сардинией он сделал мне предложение!", - поделилась Регина.

 
 
 
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#свадебныйМарафон #свадьбаТТ Тот момент, когда вы ни разу ее ошиблись в профессионализме фотографа@andrew_bayda @andrewbayda_wedСпасибо тебе, дорогой Андрей, за невероятные снимк Вчера мы с Владиславом Михайловичем получили полторы тысячи красивейших фото со свадьбы, которые я планирую собрать в один исполинский альбом . И пусть он будет неподъёмный , зато эти воспоминания навсегда останутся на волшебных страничках) Интересно, это только у нас со свадьбы полторы тысячи фото или у вас тоже такое было?

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

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"Каким-то волшебным образом вилла Astor стала живым воплощением нас и наших характеров. Вилла – это Влад, такая же строгая, с прямыми линиями, как и его характер, но в то же время изысканная и очень светлая. А сад очень похож на меня. Немножко сумасшедший, с хаотично разбросанными деревьями, извилистыми дорожками и звонким пением птиц. Но вилла без сада была бы обычным домом, а сад без виллы – просто красивым садом. И только вместе они обретают гармонию и смысл. И я уверена, что этоместо стало своеобразным символом нашей любви", - добавила Тодоренко.

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Свадьба, Ведущая, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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