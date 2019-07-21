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Кендалл Дженнер полностью оголилась в откровенной фотосессии

Кендалл Дженнер полностью оголилась в откровенной фотосессии
08:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Автором фотосъемки стал fashion-фотограф Мерт Алас.

23-летняя Кендалл Дженнер продемонстрировала роскошную фигуру на черно-белых снимках. Первые фото модель опубликовала на своей странице в Instgram.

В подписи Кендалл вспомнила о своих комплексах, с которыми страдала в детстве. Так, девушка рассказала, как в детстве имела акне и стеснялась своей внешности.

"Когда я была старшеклассницей, на моей коже были жуткие акне, и я даже не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей", – заявила она.

 
 
 
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you can’t sit with us ! @kendalljenner #goddess

Публикация от Mert Alas (@mertalas)

Кроме того, в подростковом возрасте Кендалл комплексовала еще и из-за малого размера груди. Причиной для этого стала популяризация пышных форм семейства Кардашян-Дженнер.

 
 
 
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K J @kendalljenner

Публикация от Mert Alas (@mertalas)

Ирина Шейк на прогулке с мамой в Нью-Йорке: стильный наряд модели

"Мои сестры гораздо более сексуальны, чем я. У них есть грудь. А у меня совсем нет груди. Я была худенькой маленькой сестренкой, и я всегда думала, ну почему же я не такая же сексуальная, как они? Я чувствовала себя некомфортно в своем собственном теле. И из-за этого у меня появились комплексы", – призналась Кендалл Дженнер.

Однако сейчас модель достигла значительных высот в области fashion и стала кумиром для миллионов пользователей.

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Фотосессия, Фото, Mert Alas, Кендалл Дженнер, Американская модель.
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