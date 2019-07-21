Кендалл Дженнер полностью оголилась в откровенной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Автором фотосъемки стал fashion-фотограф Мерт Алас.

23-летняя Кендалл Дженнер продемонстрировала роскошную фигуру на черно-белых снимках. Первые фото модель опубликовала на своей странице в Instgram.

В подписи Кендалл вспомнила о своих комплексах, с которыми страдала в детстве. Так, девушка рассказала, как в детстве имела акне и стеснялась своей внешности.

"Когда я была старшеклассницей, на моей коже были жуткие акне, и я даже не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей", – заявила она.

Кроме того, в подростковом возрасте Кендалл комплексовала еще и из-за малого размера груди. Причиной для этого стала популяризация пышных форм семейства Кардашян-Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram K J @kendalljenner Публикация от Mert Alas (@mertalas) 19 Июл 2019 в 8:50 PDT

"Мои сестры гораздо более сексуальны, чем я. У них есть грудь. А у меня совсем нет груди. Я была худенькой маленькой сестренкой, и я всегда думала, ну почему же я не такая же сексуальная, как они? Я чувствовала себя некомфортно в своем собственном теле. И из-за этого у меня появились комплексы", – призналась Кендалл Дженнер.

Однако сейчас модель достигла значительных высот в области fashion и стала кумиром для миллионов пользователей.